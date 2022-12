Le co-fondateur de Stax Records, Jim Stewart, est mort à 92 ans

Jim Stewart, le garçon de ferme blanc du Tennessee et joueur de violon qui a cofondé l’influent Stax Records avec sa sœur dans un quartier noir du centre-ville de Memphis et a aidé à construire le «son Memphis» émouvant, est décédé à 92 ans.

Stewart est décédé paisiblement et entouré de sa famille lundi, a déclaré le Stax Museum of American Soul Music dans un communiqué de presse. La cause du décès n’a pas été divulguée et les plans funéraires étaient en attente.

Stewart a été co-fondateur de Stax Records à Memphis, où, à une époque de conflits raciaux, des musiciens et producteurs blancs ont travaillé aux côtés de chanteurs, auteurs-compositeurs et instrumentistes noirs pour créer le “son Memphis” incarné par Otis Redding, Isaac Hayes, Booker T. et les MG, Carla et Rufus Thomas, The Staple Singers, Wilson Pickett, Sam & Dave et bien d’autres.

Stax et ses maisons de disques affiliées ont sorti 300 albums et 800 singles entre 1959 et 1975, selon le Rock and Roll Hall of Fame. Stax a favorisé un son brut né de la musique d’église noire, du blues et du rock ‘n’ roll. Il comportait des sections rythmiques fortes, des joueurs de cor puissants et des chanteurs qui pouvaient être sexy et émouvants dans un morceau, et forts et puissants dans un autre.

Le groupe américain de gospel et de soul The Staple Singers, dirigé par Roebuck (Pops) Staples, à droite, répétant pour le concert de Noël de Stax Records à Memphis, Tennessee, le 20 décembre 1968. (Don Paulsen/Archives Michael Ochs/Getty Images)

Avant que Stax ne fasse faillite en 1975, le studio d’enregistrement du quartier “Soulsville” de Memphis produisait des succès durables tels que Otis Redding’s Quai de la baiecelui d’Eddie Floyd Touchons du boisSam & Dave Attends, j’arrive et Homme d’âmeet Oignons verts par Booker T. et les MG

“Il y avait tellement de talent ici, dans des circonstances qui étaient presque considérées comme impossibles à Memphis, Tennessee, en 1960, avec la situation raciale ici”, a déclaré Stewart à l’Associated Press lors d’une interview en mai 2013 – sa première interview en au moins 15 ans. années. “C’était un sanctuaire pour nous tous, pour nous éloigner du monde extérieur.”

Création de Stax

Stewart a grandi dans une ferme à Middleton, dans le Tennessee, avant de déménager à Memphis pour fréquenter la Memphis State University et rejoindre un groupe appelé les Canyon Cowboys en tant que violoniste de musique country. Il enregistrait de la musique country dans le garage de l’oncle de sa femme et travaillait dans une banque quand lui et sa sœur, Estelle Axton, ont fondé le label Satellite en 1957.

En 1961, après avoir appris l’existence d’un label californien portant le nom de Satellite, Stewart et Axton ont décidé de combiner les deux premières lettres de leur nom de famille pour créer un nouveau nom, Stax. Le couple a déménagé le studio dans une ancienne salle de cinéma au coin des rues McLemore et College à Memphis.

Bientôt, de jeunes musiciens du quartier ont commencé à traîner, aidant Stax à créer un groupe maison qui comprenait l’organiste Booker T. Jones, le guitariste Steve Cropper, le bassiste Donald (Duck) Dunn et le batteur Al Jackson Jr. – également connu sous le nom de Booker T. et le MG

Le musicien Booker T. Jones se produit le 10 février 2017 lors d’un événement Grammys à Los Angeles. Le musicien emblématique faisait autrefois partie du groupe house de Stax Records. (Kevork Djansezian/Getty Images)

Stewart a déclaré qu’il avait transformé Stax en un label soul et R&B après avoir entendu Ray Charles chanter Qu’est-ce que j’ai dit.

“J’ai été converti, immédiatement”, a déclaré Stewart. “Je n’avais jamais rien entendu de tel auparavant. Cela m’a permis de passer du country au R&B, au jazz, au gospel, tout en un. C’est ce qu’est Stax.”

Booker T. et les MG étaient racialement mixtes, tout comme les Memphis Horns, qui ont soutenu de nombreux succès de Stax.

Stax a signé un accord de distribution avec Atlantic Records et a fait appel à l’équipe d’auteurs-compositeurs d’Isaac Hayes et de David Porter. Stewart a également embauché Al Bell en tant que directeur national des ventes de Stax, et le label a continué de croître et de produire plus de succès, tels que Qui fait l’amour par Johnny Taylor.

La première tragédie à frapper le label fut la mort d’Otis Redding et de quatre membres de son groupe de soutien, les Bar-Kays, dans un accident d’avion en 1967. Puis l’assassinat du leader des droits civiques Martin Luther King Jr. en avril 1968 à Memphis. conduit à des émeutes dans la ville.

En 1968, Stewart, Axton et Bell ont vendu Stax à Gulf & Western en échange d’actions. Stewart et Bell ont racheté le label en 1970.

Stax a connu quelques autres succès au début des années 1970, notamment la sortie de The Staple Singers ‘ Je vais t’y emmener et le concert Wattstax à Los Angeles en 1972. Mais les flux de trésorerie ont commencé à ralentir, les factures ont cessé d’être payées et des poursuites ont été intentées.

Stewart a vendu sa part de Stax à Al Bell en 1972. Trois créanciers ont forcé Stax à la faillite involontaire en 1975, marquant la mort de l’idée originale de Stewart.

“Il a été blessé”, a déclaré Axton à The Commercial Appeal pour un article du 20 août 1989 sur l’histoire de Stax.

De l’atelier au musée

Le studio a été démoli en 1989. Depuis lors, Stax a été reconstruit et renaît sous la forme d’un musée, d’une académie de musique et d’une école à charte.

Stewart, qui est resté la plupart du temps hors de la vue du public après que Stax ait cessé de faire de la musique, a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2002.

En 2013, Stewart a fait une apparition rare à Stax, visitant le musée avant de rencontrer les musiciens adolescents qui fréquentent la Stax Music Academy. Stewart a fait quelques autres apparitions à Stax par la suite, notamment en 2019 pour une conférence de presse pour annoncer les plans du 20e anniversaire de l’académie.

“La musique est toujours vivante et c’est ce qui est génial”, a déclaré Stewart lors de la tournée de 2013. “Je suis très fier de ce qu’ils ont fait. C’est incroyable pour moi.”