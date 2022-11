Le co-fondateur de Starbucks apprécie Masala Dosa, un café filtre au restaurant Bengaluru et des photos en ligne

Le repas modeste du co-fondateur de Starbucks, Zev Siegl, dans un restaurant emblématique de Bengaluru, fait que les gourmets indiens espèrent voir bientôt du café filtre au menu de Starbucks ! Le cerveau derrière l’un des cafés les plus célèbres au monde, Siegl, s’est rendu à Bengaluru pour assister à une conférence d’investisseurs. Au cours de son voyage, il s’est arrêté au restaurant historique Vidyarthi Bhavan pour déguster des spécialités locales. L’homme d’affaires a apprécié le masala dosa et une tasse de boisson bien-aimée du sud de l’Inde, du café filtre. Ses remarques au restaurant ont laissé certains internautes se demander s’il s’inspirerait de la boisson et l’intégrerait au menu de Starbucks.

Vidyarthi Bhavan a publié plusieurs photos de la visite de Siegl au point de vente sur Instagram. Ils ont dit qu’ils étaient heureux et fiers de l’avoir accueilli là-bas. L’une des photos contenait une note manuscrite du co-fondateur de Starbucks. Dans le message, il a écrit: «Mes amis, c’est un honneur de profiter de votre célèbre nourriture, de votre café et de votre accueil chaleureux. Je ramènerai cette merveilleuse expérience avec moi à Seattle.

Vidyarthi Bhavan a également publié les photos sur Twitter, où les utilisateurs ont inondé la section des commentaires de messages indiquant qu’ils avaient vu du café filtre dans Starbucks.

“J’espère que Starbucks proposera une option de café filtre à un tarif raisonnable”, a déclaré un utilisateur.

J’espère que Starbucks proposera une option de café filtre à un tarif raisonnable, nous apprécions donc le café dans les points de vente Starbucks

Nouvelle proposition commerciale, touchez le bas de la pyramide. — Naharmal Mandoth (@NaharmalM) 4 novembre 2022

Starbucks aura bientôt du café filtre dans son menu ☕️ —Om (@Om27047607) 4 novembre 2022

Certains ont plaisanté sur les prix élevés du café chez Starbucks, le comparant au café filtre bon marché mais somptueux que l’on trouve dans tout le sud de l’Inde.

« Bien, il est assis contre le mur. Il serait tombé de sa chaise en voyant la facture du café », a plaisanté un utilisateur.

Bon il est assis contre le mur. Il serait tombé de sa chaise en voyant la facture du café😀 @arunadiga — Vedam Jaishankar (@VedamJaishankar) 4 novembre 2022

Bientôt #Starbucks commencera à servir des galettes de riz croustillantes ou réduira #café des prix. @AnilRajeUrs3 – Anil Budur Lulla (@anil_lulla) 4 novembre 2022

Les Indiens avaient exprimé leur espoir d’avoir des variantes de boissons locales et des collations au menu de Starbucks lorsque Starbucks a également choisi Laxman Narasimhan, un cadre d’origine indienne, comme PDG.

En juillet, plusieurs points de vente ont signalé que Tata Starbucks ajouterait du café filtre, du masala chai, du cardamome chai et des sandwichs de rue à son menu en Inde. Reste à savoir si Siegl ramènera l’expérience à Seattle de la manière que les Indiens espèrent.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici