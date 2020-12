LONDRES – Jaan Tallinn, co-fondateur de Skype, a identifié ce qu’il pense être les trois plus grandes menaces à l’existence de l’humanité au cours de ce siècle.

Alors que l’urgence climatique et la pandémie de coronavirus sont considérées comme des problèmes qui nécessitent des solutions mondiales urgentes, Tallinn a déclaré à CNBC que l’intelligence artificielle, la biologie synthétique et les soi-disant inconnues inconnues représentent chacune un risque existentiel jusqu’en 2100.

La biologie synthétique est la conception et la construction de nouvelles pièces, dispositifs et systèmes biologiques, tandis que les inconnus inconnus sont «des choses auxquelles nous ne pouvons peut-être pas penser en ce moment», selon Tallinn.

Le programmeur informatique estonien qui a aidé à mettre en place la plate-forme de partage de fichiers Kazaa dans les années 90 et le service d’appel vidéo Skype dans les années 2000 est devenu de plus en plus préoccupé par l’IA ces dernières années.

«Le changement climatique ne sera pas un risque existentiel à moins qu’il n’y ait un scénario galopant», a-t-il déclaré à CNBC via Skype.

Certes, les Nations Unies ont reconnu la crise climatique comme « la question déterminante de notre temps », reconnaissant ses impacts comme étant mondiaux et d’une ampleur sans précédent. Le groupe international a également averti qu’il existe des preuves alarmantes suggérant que « des points de basculement importants, conduisant à des changements irréversibles dans les principaux écosystèmes et le système climatique planétaire, peuvent déjà avoir été atteints ou dépassés ».

Parmi les trois menaces qui inquiètent le plus Tallinn, l’intelligence artificielle est son objectif et il dépense des millions de dollars pour essayer de garantir que la technologie est développée en toute sécurité. Cela comprend des investissements précoces dans des laboratoires d’IA comme DeepMind (en partie pour qu’il puisse garder un œil sur ce qu’ils font) et le financement de la recherche sur la sécurité de l’IA dans des universités comme Oxford et Cambridge.

Faisant référence à un livre du professeur d’Oxford Toby Ord, Tallinn a déclaré qu’il y avait une chance sur six que les humains ne survivront pas à ce siècle. Pourquoi? L’une des plus grandes menaces potentielles à court terme est l’intelligence artificielle, selon le livre, alors qu’il indique que la probabilité que le changement climatique provoque un événement d’extinction humaine est inférieure à 1%.