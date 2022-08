Le co-fondateur de Pink Floyd explique avoir qualifié Biden de criminel de guerre

Le président américain commet un “crime énorme” en alimentant le conflit en Ukraine, a déclaré Roger Waters à CNN

Le président américain Joe Biden alimente le conflit ukrainien, qui est un «crime énorme», a déclaré le co-fondateur de Pink Floyd, Roger Waters, dans une interview publiée samedi.

Waters s’est entretenu avec Michael Smerconish de CNN pour discuter, en particulier, des opinions politiques que la légende du rock n’a pas hésité à afficher dans sa nouvelle tournée de concerts “This Is Not A Drill”, qui présente un montage de prétendus “criminels de guerre.” Le diaporama comprend une photo de Joe Biden avec une légende «CRIMINEL DE GUERRE. Juste de commencer.”

“[Joe Biden] alimente le feu en Ukraine pour commencer. C’est un crime énorme. Pourquoi les États-Unis d’Amérique n’encouragent-ils pas [Ukrainian President Vladimir] Zelensky pour négocier, obviant à la nécessité de cette horrible, horrible guerre, qui tue [people]?” Il a demandé.

Waters a également repoussé Smerconish, qui a soutenu que l’Ukraine était «envahi» par la Russie, notant que toute la crise doit être analysée dans le contexte historique.

“Vous devez regarder l’histoire… Cette guerre concerne essentiellement l’action et la réaction de l’OTAN poussant jusqu’à la frontière russe, ce qu’ils ont promis de ne pas faire.», a-t-il ajouté, rappelant les pourparlers du dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev avec l’Occident sur le retrait des forces de Moscou d’Europe de l’Est.

Waters a déclaré que le conflit sur l’Ukraine a commencé dès 2008, une référence apparente au sommet de l’OTAN à Bucarest au cours duquel les intentions de l’Ukraine et de la Géorgie de devenir éventuellement des membres à part entière de l’alliance ont été soutenues.

L’interview a également vu le leader anglais de Pink Floyd et Smerconish s’engager dans un échange houleux sur le rôle américain dans la Seconde Guerre mondiale. Waters a insisté sur le fait que les États-Unis ne peuvent pas s’appeler “libérateurs“, ajoutant que Washington n’était entré en guerre qu’à cause de l’attaque japonaise sur Pearl Harbor à la fin de 1941. Le journaliste de CNN, cependant, a déclaré que les États-Unis seraient entrés en guerre de toute façon.

Restant sur le sujet de la Seconde Guerre mondiale, le musicien a soutenu que l’Union soviétique “avait déjà presque gagné la guerre sanglante» au moment où les États-Unis sont entrés, ajoutant que «23 millions de Russes sont morts en nous protégeant vous et moi de la menace nazie.”

Smerconish a répondu en disant «on pourrait penser que les Russes auraient appris la leçon de la guerre et n’auraient pas envahi l’Ukraine – juste?”

Waters a repoussé, demandant «que feraient les États-Unis si les Chinois lançaient des missiles nucléaires au Mexique et au Canada.”

“Les Chinois sont trop occupés à encercler Taïwan au moment où nous parlons,», a rétorqué Smerconish, auquel Rogers a rappelé à son intervieweur le principe d’une seule Chine, accusant le journaliste de croire «la propagande de votre site.”

Auparavant, Waters avait condamné l’opération russe, la qualifiant de “une erreur criminelle à mon avis, l’acte d’un gangster» et a appelé à un cessez-le-feu immédiat.

À la fin de l’année dernière, la Russie a proposé à l’OTAN et aux États-Unis de convenir de garanties de sécurité en vertu desquelles le bloc s’abstiendrait de poursuivre son expansion, l’ajout potentiel de l’Ukraine étant un point particulièrement controversé. À l’époque, Moscou insistait également sur le non-déploiement d’armes offensives, y compris nucléaires, et exigeait que les forces de l’OTAN se retirent sur les positions qu’elles occupaient en 1997.

En mars, à la suite du déclenchement des hostilités en Ukraine, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a déclaré que les garanties de sécurité précédemment proposées n’étaient plus valables, citant les changements drastiques du paysage géopolitique.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et «créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.