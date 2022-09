Le co-fondateur de Pink Floyd dénonce la “censure” sur l’Ukraine — RT Games & Culture

Le co-fondateur de Pink Floyd, Roger Waters, a démenti les informations des médias selon lesquelles il aurait annulé deux concerts à Cracovie, en Pologne. Il a accusé les autorités locales de l’avoir censuré pour ses critiques de l’implication occidentale dans le conflit ukrainien.

Dimanche, dans une publication sur Facebook, Waters s’est adressé au Guardian et au journal polonais Gazeta Krakowska.

“Vos journaux se trompent dans leurs affirmations selon lesquelles moi ou ma direction avons annulé mes prochains spectacles à Cracovie, nous n’avons pas,” il a dit.

Il a ensuite confirmé qu’un conseiller de la ville de Cracovie, Lukasz Wantuch, avait présenté une motion visant à déclarer Waters persona non grata. Selon le musicien, c’est «à cause de mes efforts publics pour encourager tous ceux qui sont impliqués dans la guerre désastreuse en Ukraine… à œuvrer pour une paix négociée.”















Waters a poursuivi en affirmant que Wantuch avait exhorté les gens à boycotter son émission, notant que cette poussée est «pas très démocratique.”

Le co-fondateur de Pink Floyd a déclaré que si ces efforts aboutissent à l’annulation des concerts, ce sera «une triste perte» pour lui-même, mais aussi pour les habitants de Cracovie qui voulaient voir le spectacle.

“Le sien [Wantuch’s] une censure draconienne de mon travail leur refusera la possibilité de se faire leur propre opinion,», a déclaré le musicien.

La publication sur Facebook est venue en réponse à des articles parus dans plusieurs médias polonais, et plus tard dans The Guardian.

Les rapports citent le représentant du site, Lukasz Pytko, disant : «Le manager de Roger Waters a décidé de se retirer – sans donner de raison.”

Les deux concerts devraient avoir lieu en avril 2023 dans la Tauron Arena de Cracovie, bien qu’ils ne soient pas répertoriés sur le site Web de la tournée “This Is Not a Drill” de Waters.

La rock star vétéran a accusé à plusieurs reprises les États-Unis et l’Occident d’alimenter le conflit en fournissant des armes à l’Ukraine.

Waters a écrit une lettre ouverte à la première dame d’Ukraine, Elena Zelenskaya, plus tôt ce mois-ci, accusant “forces du nationalisme extrême» en Ukraine d’entraîner le pays dans le conflit.