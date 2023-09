Le co-fondateur de Peloton, Tom Cortese, quitte l’entreprise

« Je tiens à remercier Tom pour son dévouement infatigable depuis le lancement de Peloton il y a près de 12 ans en tant que co-fondateur de l’entreprise. Nous ne serions tout simplement pas là aujourd’hui sans ses contributions », a déclaré le PDG Barry McCarthy dans un communiqué. « Nick apporte une expérience impressionnante en matière d’ingénierie, de conception et de produits à l’équipe Peloton. Nick nous rejoint à un moment passionnant alors que nous nous efforçons de développer notre base d’abonnés en ligne et sur notre matériel de fitness connecté. »

Caldwell a récemment siégé au conseil d’administration des sociétés technologiques Bitly, HubSpot et True Search et a déjà travaillé chez Twitter, Google, Reddit et Microsoft, où il a travaillé pendant près de 16 ans au début de sa carrière, selon son profil LinkedIn.

« Je suis impatient de voir une nouvelle croissance pour Peloton et pour moi personnellement, mais je suis également ravi de soutenir et de regarder cette prochaine phase de l’évolution de Peloton. Je ne pourrais pas être plus fier de ce que nous avons accompli ensemble. »

« Après près de 12 ans passés à m’investir dans Peloton et à servir nos membres, j’ai décidé qu’il était temps de passer à autre chose et de créer un espace pour de nouvelles perspectives », a déclaré Cortese dans un communiqué de presse.

Peloton Le co-fondateur et directeur des produits, Tom Cortese, quitte l’entreprise et sera remplacé par Nick Caldwell, vétéran de longue date de la Silicon Valley, a annoncé la société mardi.

Lors d’une interview avec CNBC plus tôt cette année, Cortese a rappelé les débuts de Peloton et ce qui l’a inspiré, lui et Foley, à démarrer l’entreprise.

Avec le départ de Cortese, seuls deux dirigeants des débuts de Peloton restent dans sa suite C. Jennifer Cotter, responsable du contenu de l’entreprise, et Dion Camp Sanders, son directeur des affaires émergentes, font tous deux partie de l’entreprise depuis que Foley en est à la tête.

« [In] En 2013, il y a 10 ans maintenant, je me trouvais dans le centre commercial Short Hills dans le New Jersey, mes enfants pensaient que j’étais un détaillant dans un centre commercial, et nous vendions aux gens l’idée de pouvoir accéder à une forme physique énergique et remarquable grâce au l’endroit le plus pratique sur Terre : leur maison », a déclaré Cortese à CNBC.

« La raison pour laquelle nous avons fait cela, c’est parce que ce que nous avons vu se produire dans le monde réel… brique et mortier, c’est que les gens se tournaient vers les studios de fitness comme quelque chose qui commençait à les enthousiasmer, n’est-ce pas ? Donc aller simplement à la salle de sport était » Je ne le fais pas vraiment… c’est pourquoi le vélo Peloton, et tout ce qui va avec, est né.

Cortese a débuté en tant que directeur de l’exploitation de l’entreprise et a pris la direction des produits en août 2021, selon son LinkedIn. Plus récemment, il a participé au développement de l’application Peloton et à l’introduction de nouvelles fonctionnalités sur ses produits de fitness connectés.