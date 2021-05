Le co-fondateur de Neuralink quitte des semaines après avoir laissé entendre qu’un logiciel de modification du cerveau pourrait réanimer des dinosaures dans la situation de Jurassic-Park – RT USA News

Le co-fondateur du projet controversé d’implants neuronaux du magnat Tesla Elon Musk a tranquillement quitté l’entreprise le mois dernier, ne révélant son départ que samedi via Twitter. Max Hodak avait en fait quitté l’entreprise début avril.

Hodak, qui a cofondé Neuralink avec Musk, a récemment été vu spéculer sur le potentiel du projet de semi-réanimer des espèces de dinosaures mortes à la «Jurassic Park».

✨ Quelques nouvelles personnelles: ✨ Je ne suis plus chez Neuralink (il y a quelques semaines). J’y ai appris une tonne et je reste une énorme pom-pom girl pour l’entreprise! En avant vers de nouvelles choses. – Max Hodak (@max_hodak) 1er mai 2021

L’ingénieur est jusqu’à présent resté silencieux sur les raisons de son départ, insistant sur le fait qu’il « appris une tonne [at Neuralink] et reste[s] une énorme pom-pom girl pour l’entreprise!»Cependant, un individu interrogeant Hodak sur ses futurs projets semble l’avoir inspiré à manger ses mots. Lorsqu’on lui a demandé quelle était la prochaine étape pour lui, Hodak a tweeté « pas Jurassic Park. »

nous pourrions probablement construire un parc jurassique si nous le voulions. ne seraient pas des dinosaures génétiquement authentiques mais 🤷‍♂️. peut-être 15 ans d’élevage + d’ingénierie pour obtenir de nouvelles espèces super exotiques – Max Hodak (@max_hodak) 4 avril 2021

Hodak et Musk ont ​​lancé Neuralink en 2016, Hodak apportant une formation en génie biomédical tandis que Musk apportait son puits d’idées sans fond. Avant de monter à bord avec l’invention de Musk, Hodak a fondé une société appelée Transcriptic, qui a été décrite dans la presse technologique comme un « laboratoire robotique cloud pour les sciences de la vie.«

Dans l’aura hyper-compétitive de la Silicon Valley, certains ont émis l’hypothèse que Hodak aurait tellement aimé travailler sur Neuralink qu’il a choisi de construire lui-même quelque chose dans ce sens. Cependant, d’autres ont suggéré que «problèmes au niveau de la direction»Sont responsables – et Musk a certainement l’habitude d’être le seul responsable de ses autres sociétés, Tesla, SpaceX et Starlink.





Neuralink est peut-être le plus controversé de tous les projets de Musk. Le milliardaire a fait des allers-retours entre affirmer que la configuration cerveau-IA est simplement destinée à aider les humains ayant de graves problèmes de santé, y compris les paralysés et les autres qui ne peuvent pas communiquer avec le monde extérieur, et affirmant que c’est un effort pour rendre humain êtres plus compétitifs au fur et à mesure que l’IA gagne en force et en omniprésence.

« Nous ne pourrons pas être plus intelligents qu’un supercalculateur numérique, donc, si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez [‘em]», A déclaré Musk de façon tristement célèbre lors d’un podcast de 2019, suggérant que«risque existentiel associé à la superintelligence numérique » était trop formidable pour que les humains puissent les affronter seuls. Parmi les autres objectifs déclarés (et moins inquiétants) du projet, citons «comprendre le cerveau humain. »

Musk et d’autres ingénieurs ont suggéré qu’en raison de l’échelle miniature de l’opération nécessaire pour implanter une configuration Neuralink fonctionnelle dans le cerveau humain, l’ensemble du processus devrait être effectué de manière robotique. L’équipe de la société prétend avoir implanté des puces Neuralink dans le cerveau de singes et de porcs, donnant soi-disant aux créatures la possibilité de «jouer à des jeux vidéo en utilisant [their] écouter. » Cependant, les sceptiques ont fait valoir que les activités améliorées par Neuralink des animaux expérimentaux ressemblaient plus à des jeux vidéo ultra-simplistes comme «Pong» qu’à surfer sur Internet.

Au moins quelques réactions à l’annonce de Hodak ont ​​semblé alarmantes, un intervenant suggérant que le tweet de Hodak se lisait comme suit: « comme une note de rançon. »

Votre note se lit comme une note de rançon. – Bully milliardaire (@Teslaq_Snark) 2 mai 2021

Un autre a souligné que c’était «trop tôt»Pour lui d’arrêter, car Neuralink n’avait toujours pas lancé son produit phare. Hodak semblait être d’accord avec cette dernière opinion.

D’autres étaient simplement impatients de voir ce qui allait suivre – et espéraient que le cofondateur de la société pourrait dire à quel point Neuralink était vraiment. Le travail de Musk a tendance à être enveloppé de secret, accumulant d’énormes quantités de rumeurs avant d’être finalement introduit. Compte tenu des applications militaires potentielles de Neuralink, il est fort possible que la technologie ne voie pas le jour pendant un certain temps.

