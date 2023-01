Le co-fondateur de Netflix, Reed Hastings, quitte son poste de PDG de la société de streaming

Le co-fondateur de Netflix, Reed Hastings, l’entrepreneur qui a remodelé le paysage médiatique et dirigé la charge du streaming, a annoncé jeudi qu’il quittait ses fonctions de co-directeur général de la société.

Hastings, 62 ans, cofondateur de la société en 1997 lorsque Netflix livrait à ses abonnés des films sur DVD envoyés par la poste, en deviendra le président. Greg Peters, directeur des produits et directeur de l’exploitation de la société, rejoindra Ted Sarandos, directeur du contenu, en tant que co-directeur général. Sarandos a été nommé co-PDG en juillet 2020.

“Au cours des deux dernières années et demie, je leur ai de plus en plus délégué la gestion de Netflix”, a déclaré Hastings dans un communiqué. Il a noté que Sarandos et Peters avaient relevé les défis de la pandémie et des bouleversements dans l’industrie du streaming.

“Ce fut un baptême du feu, compte tenu de Covid et des récents défis au sein de notre entreprise”, a écrit Hastings.

“Mais ils ont tous les deux incroyablement bien réussi, garantissant que Netflix continue de s’améliorer et développant une voie claire pour réaccélérer la croissance de nos revenus et de nos bénéfices. Donc, le conseil et moi pensons que c’est le bon moment pour compléter ma succession », a-t-il ajouté.

Netflix a été sous la pression des dépenses de consommation restreintes et de la concurrence de Walt Disney Co, Amazon et d’autres dépensant des milliards de dollars pour créer des émissions de télévision et des films pour le public en ligne.

Au premier semestre 2022, Netflix a choqué Wall Street en perdant des clients. La société a renoué avec la croissance au second semestre.

Hastings a déclaré qu’il prévoyait de travailler avec Sarandos et Hastings en tant que président exécutif pendant “de nombreuses années à venir”. Il est l’un des plus gros actionnaires individuels de Netflix, détenant environ 2 % de la société, et possède une fortune personnelle estimée à 3,3 milliards de dollars (2,6 milliards de livres sterling) par Forbes. “Je consacrerai également plus de temps à la philanthropie et je resterai très concentré sur le bon fonctionnement des actions de Netflix”, a-t-il écrit.

Hastings a lancé Netflix il y a 25 ans avec l’entrepreneur en série Marc Randolph. Au départ, ses rivaux étaient des chaînes de location comme Blockbuster, qui a cessé ses activités en 2014. En 2007, la société a lancé un service de streaming et a secoué le monde des médias, encourageant les acteurs traditionnels et technologiques à lancer leurs propres services.

Jeudi, Netflix a déclaré qu’il avait terminé l’année avec 231 millions d’abonnements payants et a annoncé qu’il avait ajouté 7,7 millions de nouveaux clients au cours du dernier trimestre, mieux que les 4,5 millions de nouveaux abonnés attendus qu’il avait d’abord prévus qu’il ajouterait au cours de la période.

“2022 a été une année difficile, avec un début cahoteux mais une fin plus brillante”, a déclaré Netflix dans sa lettre trimestrielle aux investisseurs.

Reuters a contribué à cet article