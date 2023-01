Le co-fondateur de Nest est de retour avec un nouvel appareil pour la maison, axé sur la nourriture

Matt Rogers a toujours aimé regarder les domaines qui sont négligés.

Avant qu’il ne quitte Apple pour lancer la société d’appareils intelligents Nest Labs en 2010, par exemple, personne n’a réfléchi à deux fois à son thermostat domestique et a pris sa technologie pour acquise. Le thermostat intelligent de Nest, qui permet aux utilisateurs de contrôler le chauffage de leur maison à partir d’une application sur leur téléphone, a fini par ouvrir la voie à la révolution de la maison intelligente et à changer la façon dont les gens pensent à leur consommation d’énergie.

Après Nest, Rogers a commencé à travailler sur plusieurs projets philanthropiques, dont beaucoup se concentraient sur des initiatives liées au climat. En plus d’avoir cofondé Incite.org, il a été président de Carbon180, une ONG axée sur la réduction des émissions de carbone, jusqu’en septembre 2022, et il est actuellement président d’Advanced Energy Economy.

Ce qui a marqué Rogers à travers son travail environnemental, c’est la quantité de nourriture jetée chaque année. Avec plus d’un tiers de la nourriture aux États-Unis est gaspillée et la nourriture étant le matériau unique le plus abondant trouvé dans les déchargesRogers a estimé qu’il devait y avoir un meilleur moyen d’empêcher que tant de nourriture ne soit jetée à la poubelle.

“Les déchets sont l’un de ces domaines que nous tenons pour acquis mais qui n’ont pas à exister”, a déclaré Rogers. “C’est super important dans la lutte contre le changement climatique, les gens doivent réaliser à quel point c’est mauvais de jeter de la nourriture à la poubelle et qu’elle se transforme en méthane dans les décharges.”

C’est ainsi que Rogers – avec Harry Tannenbaum, avec qui Rogers travaillait chez Nest – a eu l’idée de Mill, sa dernière entreprise lancée mardi axée sur la création d’une technologie durable pour aider à lutter contre le gaspillage alimentaire.

Les utilisateurs de l’usine mettent leurs déchets alimentaires – y compris la viande et les produits laitiers, des articles qui ne peuvent normalement pas être compostés – dans un nouveau bac de cuisine qui déshydrate les aliments pendant la nuit, les transformant en un matériau inodore ressemblant à du marc de café que l’entreprise appelle marc de nourriture . Une fois que le bac est rempli, ce qui, selon Rogers, prend environ trois semaines en moyenne, son contenu peut être emballé et renvoyé à Mill par la poste. L’entreprise transforme ensuite le sol en ingrédient pour l’alimentation des poulets et l’envoie aux fermes.

La start-up facture aux utilisateurs un abonnement mensuel de 33 $ pour recycler leurs restes de nourriture. C’est un système qu’il espère pouvoir aider à éliminer le gaspillage alimentaire de la maison américaine.

“Nous nous sommes en quelque sorte habitués à la façon dont les choses sont, mais il n’est pas nécessaire que ce soit ainsi”, a déclaré Rogers. “Ainsi, lorsque vous y arrivez avec un regard neuf, vous finissez par construire un système entièrement nouveau.”

Pendant son séjour chez Nest, Rogers a déclaré qu’il avait constaté que les systèmes devaient être beaucoup plus faciles à utiliser et créer une meilleure expérience utilisateur globale si les gens voulaient changer leurs habitudes quotidiennes. Nest a permis aux particuliers de contrôler facilement le climat de leur maison à partir de leurs smartphones. Mill permet désormais aux gens de se débarrasser facilement des déchets alimentaires et de réduire leur empreinte carbone. Il élimine les restes de nourriture malodorants qui vont dans la poubelle avec un minimum d’étapes ; il offre une alternative au compostage, qui attire souvent les mouches des fruits et nécessite plus d’entretien que le système Mill.

La poubelle peut automatiquement déshydrater les déchets tous les soirs, ou les utilisateurs peuvent programmer la poubelle pour commencer le processus de déshydratation aux heures qui correspondent le mieux à leurs horaires. C’est une autre leçon que Rogers dit avoir apprise de Nest : alors que certaines personnes aiment que leurs systèmes fonctionnent automatiquement, d’autres aiment avoir le contrôle.

Mill comprend également une technologie intelligente. Une application optionnelle permet aux utilisateurs de surveiller leurs déchets alimentaires depuis leur téléphone et de voir combien ils mettent dans leurs poubelles. Rogers a déclaré que le fait de sensibiliser les utilisateurs à leurs habitudes de déchets – de la même manière que Nest les sensibilise à leurs habitudes de consommation d’énergie – peut aider à modifier les comportements d’achat au fil du temps, leur permettant d’économiser de l’argent à l’épicerie sur les aliments qu’ils n’ont pas besoin d’acheter. .

“Si nous commençons à penser les choses différemment, en fait, c’est là que les actions individuelles peuvent conduire à un changement systémique”, a déclaré Rogers. “C’est vraiment un gros problème.”

En fin de compte, Rogers envisage que Mill ait le potentiel d’aller au-delà de la cuisine domestique, vers des villes qui ont des objectifs zéro déchet.

“Nous sommes là pour un impact à grande échelle”, a déclaré Rogers. “Nous voulons construire une grande entreprise qui soit également bonne pour la planète, et nous voulons que cela soit pour tout le monde.”