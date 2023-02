Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, sort-il avec Paula Hurud ?

Le mariage de 27 ans du cofondateur de Microsoft, Bill Gates, avec Melinda French Gates s’est terminé par un divorce. Deux ans plus tard, des rapports suggèrent maintenant que Bill sort avec Paula Hurd. Paula est la veuve de Mark Hurd, le PDG d’Oracle décédé en 2019. Bill et Paula ont été vus ensemble le mois dernier, assis l’un à côté de l’autre lors de la finale de l’Open d’Australie en simple messieurs. Bien que les rapports selon lesquels les deux étaient en couple aient déjà voyagé de loin, rien n’indique que Bill ait présenté Paula à ses enfants.

Une source a confié au magazine People qu’« elle [Paula] n’a pas encore rencontré ses enfants.” Ceci fait référence aux trois enfants de Bill avec Melinda. Leur aînée est une fille de 26 ans, Jennifer, qui attend actuellement son premier enfant avec son mari Nayel Nassar. L’enfant du milieu, Rory, a 23 ans. ans, tandis que leur plus jeune enfant, Phoebe, a 20 ans.

Paula est assez similaire à Bill, selon les rapports. Elle était très exposée aux rouages ​​internes des éditeurs de logiciels. Elle a eu une carrière de plusieurs décennies dans le secteur de la gestion des ventes et des alliances chez National Cash Register (NCR), un nom de premier plan dans l’industrie technologique.

Le duo a également en commun son amour pour la philanthropie. Bill Gates est depuis longtemps impliqué dans des projets caritatifs par le biais de la Fondation Bill et Melinda Gates. Paula, quant à elle, a contribué à diverses causes et a organisé plusieurs campagnes de financement avec son défunt mari. Elle travaille toujours en tant que développeur et organisateur d’un large éventail d’expériences événementielles, y compris des occasions caritatives.

Comme Bill Gates, Paula Hurd est également sortie d’un mariage de plusieurs décennies assez récemment et est une nouvelle venue sur la scène des rencontres.

Bill et Melinda ont annoncé leur divorce en mai 2021. Ils avaient alors déclaré à la presse qu'”après beaucoup de réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage”. déclaration selon laquelle ils ne croient plus qu”ils peuvent grandir ensemble en tant que couple dans cette prochaine phase de leur vie. L”ancien couple est solide avec sa décision de continuer à travailler ensemble à la Fondation Bill et Melinda Gates malgré la séparation.

