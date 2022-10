Le co-fondateur de la légendaire boisson énergisante meurt — RT Games & Culture

Le milliardaire autrichien Dietrich Mateschitz, co-fondateur de Red Bull, la boisson énergisante la plus reconnaissable et la plus vendue au monde, est décédé samedi à l’âge de 78 ans. Selon Reuters, il luttait contre le cancer.

Mateschitz est né dans la ville de Sankt Marein im Murztal en 1944. Lors d’un voyage en Asie du Sud-Est, il a découvert que la boisson caféinée locale Krating Daeng, développée par l’homme d’affaires thaïlandais Chaleo Yoovidhya, atténuait son décalage horaire. Mateschitz a ensuite cofondé Red Bull en 1984 en partenariat avec Yoovidhya et a lancé la marque mondiale en 1987.

Dès le début, Mateschitz a fait la publicité de la boisson par le biais d’associations avec des sports extrêmes, tels que le surf, les sports d’hiver, les sports mécaniques et le VTT.

L’entreprise a parrainé de nombreux événements et athlètes. Il possède actuellement deux équipes de course de Formule 1, Oracle Red Bull Racing et Scuderia AlphaTauri, anciennement connue sous le nom de Scuderia Toro Rosso.















Le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, a déclaré qu’il était « profondément attristé » par la nouvelle du décès de Mateschitz. “C’était un entrepreneur incroyable et visionnaire et un homme qui a contribué à transformer notre sport et à créer la marque Red Bull connue dans le monde entier”, il a déclaré.

Le chancelier autrichien Karl Nehammer a décrit Mateschitz comme “un grand innovateur” qui était “extrêmement engagé dans des causes sociales tout au long de sa vie.” Le président du pays, Alexander Van der Bellen, a déclaré que l’homme d’affaires avait “a façonné le paysage des entreprises et du sport autrichien comme peu d’autres”, ajoutant que sa vie a servi d’inspiration pour beaucoup.

En 2001, Mateschitz a fondé les Taurus World Stunt Awards annuels, qui récompensent les cascadeurs dans les films. En 2012, la société a exécuté le projet Red Bull Stratos, au cours duquel le parachutiste autrichien Felix Baumgartner s’est élevé à 39 kilomètres (24 miles) au-dessus de la Terre sur une capsule attachée à un ballon d’hélium et a franchi le mur du son en tombant en chute libre et en parachutant dans le désert du Nouveau-Mexique. .