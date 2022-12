Le co-fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, accusé de fraude, a refusé la mise en liberté sous caution

Sam Bankman-Fried, co-fondateur et ancien PDG de l’échange cryptographique effondré FTX, a été arrêté lundi aux Bahamas, a annoncé le bureau du procureur général des Bahamas dans un communiqué.

L’arrestation est intervenue après que le gouvernement américain a informé le bureau qu’il avait déposé des accusations criminelles contre Bankman-Fried et qu’il demanderait probablement l’extradition, a déclaré le bureau de Bahamas AG.

Damian Williams, le procureur américain du district sud de New York, a confirmé l’arrestation de lundi et descellé l’acte d’accusation de 14 pages mardi. Bankman-Fried fait face à huit chefs d’accusation de complot et d’activités criminelles liées à la fraude électronique, à la fraude sur les marchandises, à la fraude en valeurs mobilières, au blanchiment d’argent et à la violation des lois sur le financement des campagnes.

Par ailleurs, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a porté plainte au civil mardi contre Bankman-Fried pour avoir prétendument enfreint la loi sur les valeurs mobilières et “orchestré un stratagème visant à frauder les investisseurs en actions de FTX Trading Ltd”.

Aujourd’hui, nous avons accusé le PDG et co-fondateur de FTX Trading Ltd, Samuel Bankman-Fried, d’avoir orchestré un stratagème pour escroquer les investisseurs en actions. Des enquêtes sur d’autres violations des lois sur les valeurs mobilières et sur d’autres entités et personnes liées à l’inconduite alléguée sont en cours. – Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (@SECGov) 13 décembre 2022

“Nous alléguons que Sam Bankman-Fried a construit un château de cartes sur la base de la tromperie tout en disant aux investisseurs qu’il s’agissait de l’un des bâtiments les plus sûrs de la cryptographie”, a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler, dans un communiqué. “La fraude présumée commise par M. Bankman-Fried est un appel clair aux plates-formes cryptographiques dont elles ont besoin pour se conformer à nos lois.”

Les mesures de conformité comprennent “des garanties éprouvées, telles que la protection adéquate des fonds des clients et la séparation des secteurs d’activité en conflit”, a déclaré Gensler.

Un magistrat des Bahamas a rejeté mardi la demande de libération sous caution de Bankman-Fried, invoquant un risque accru de fuite et décidant que l’ancien milliardaire devrait rester en détention aux Bahamas jusqu’au 8 février 2023.

Bankman-Fried, également connu sous le nom de SBF, a démissionné de son poste de PDG de FTX en novembre après la plate-forme de crypto-monnaie assiégée déposé pour la protection de la faillite du chapitre 11. La bourse basée aux Bahamas avait été l’un des plus grands joueurs dans la crypto-monnaie, et Bankman-Fried était réputé pour son lobbying auprès des politiciens des deux côtés de l’allée. Mais l’effondrement de FTX a soulevé des doutes sur la crypto-monnaie et a laissé les clients se demander s’ils récupéreraient un jour leur argent.

Les révélations sur les avoirs et la relation étroite entre FTX et la société commerciale sœur Alameda Research – plus d’un tiers des actifs du bilan d’Alameda étaient des jetons FTT émis par FTX – ont déclenché une série d’événements en cascade en novembre qui ont conduit Alameda à cesser ses activités. et FTX pour déposer une demande de protection contre la faillite. Des milliards dans les fonds des investisseurs ont apparemment disparu du jour au lendemain.

“J’étais le PDG de FTX. Cela signifie que j’étais responsable”, Bankman-Fried a déclaré lors d’une interview en direct au Dealbook Summit du New York Times le 30 novembre. Il a nié tout acte criminel ou intention criminelle.

Le ministère américain de la Justice et d’autres agences enquêtent sur des allégations de fraude et de mauvaise gestion de fonds par FTX. Bankman-Fried a nié avoir commis une fraude ou avoir délibérément abusé de l’argent des clients.

Bankman-Fried avait accepté de témoigner mardi devant le comité des services financiers de la Chambre des États-Unis. L’audience s’est déroulée sans lui. Forbes a obtenu et publié un brouillon du témoignage préparé par Bankman-Fried pour l’audience, dans lequel il a déclaré que son objectif principal était de “faire le bien par les clients de FTX International qui ont été blessés”.

Lors de l’audience de mardi, le nouveau PDG de FTX John Ray a pris la parole à la place. Il a qualifié l’effondrement de FTX de « simple et ancien détournement de fonds ».

Philip Davis, Premier ministre des Bahamas, a déclaré que son pays menait ses propres enquêtes criminelles et réglementaires sur l’effondrement de FTX.