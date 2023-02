Le co-fondateur de Facebook, Moskovitz, finance une recherche sur la réflexion de la lumière du soleil

Cette photographie prise le 11 mai 2022 montre Shivaram, un villageois marchant dans le fond fissuré d’un étang asséché par une chaude journée d’été dans le village de Bandai dans le district de Pali. – Chaque jour, des dizaines de villageois, pour la plupart des femmes et des enfants, attendent avec des jerrycans en plastique bleu et des pots en métal un train spécial apportant de l’eau précieuse aux personnes souffrant d’une vague de chaleur dans l’État désertique du Rajasthan en Inde.

Des scientifiques d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud reçoivent une nouvelle injection de 900 000 dollars pour étudier les effets de la réflexion de la lumière solaire sur la Terre et atténuer les effets du réchauffement climatique. L’argent vient de Philanthropie ouverteune entreprise financée principalement par le milliardaire Dustin Moskovitzco-fondateur de Facebook et Asana et sa femme, Cari Tuna.

La réflexion de la lumière solaire consiste à libérer des aérosols comme le dioxyde de soufre dans l’atmosphère pour réfléchir les rayons du soleil dans l’espace, atténuant temporairement le réchauffement climatique. (Cela est parfois appelé modification du rayonnement solaire ou géo-ingénierie solaire.)

L’idée existe depuis des décennies, mais elle est prise plus au sérieux à mesure que les effets du changement climatique deviennent plus apparents. Bien que les éruptions volcaniques aient prouvé que la technique peut fonctionner, il existe également des risques importants, notamment des dommages à la couche d’ozone, des pluies acides et une augmentation des maladies respiratoires.

Mardi, organisation de recherche à but non lucratif L’initiative des diplômes et les Nations Unies Académie mondiale des sciences ont annoncé qu’ils distribuaient plus de 900 000 dollars à des scientifiques d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud pour étudier la modification du rayonnement solaire dans le cadre d’un programme appelé “Le Fonds de modélisation des diplômes.” La Degrees Initiative a été financée par divers donateurs au fil des ans, mais le plus important a été Philanthropie ouverte et la totalité du déboursement de 900 000 $ annoncé mardi provenait de ce groupe, co-fondateur AndyParker a déclaré à CNBC.

L’argent ira à 81 scientifiques au Bénin, au Brésil, au Cameroun, au Chili, au Ghana, en Inde, en Indonésie, en Malaisie, au Mali, au Nigéria, au Pakistan, en Afrique du Sud, en Thaïlande et en Ouganda travaillant sur 15 projets de modélisation de géo-ingénierie solaire.