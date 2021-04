Le co-fondateur de Facebook, Chris Hughes, a déclaré mercredi à CNBC qu’il pensait que le gouvernement américain devrait jouer un rôle plus actif dans la construction d’un système économique qui assure une grande prospérité.

Dans une interview sur « Squawk Box », Hughes a déclaré que le nouveau type de capitalisme qu’il envisage n’est guère une position aberrante après des décennies de disparités croissantes entre les riches et les pauvres américains.

« Ce que j’essaie de faire, c’est de décrire le sens commun large en Amérique, qui, je pense, croit que le capitalisme peut fonctionner mais qu’il existe de nombreuses variétés de capitalisme », a déclaré Hughes, ajoutant que la façon dont il fonctionnait « n’a pas a fonctionné pour la plupart des gens. «

« Au lieu de cela, nous devons avoir un capitalisme où les marchés sont gérés, où nous avons une réglementation intelligente, où nous avons des investissements publics, où nous avons une gestion macro-économique », a déclaré Hughes, qui a quitté Facebook. il y a plus d’une douzaine d’années travailler pour la campagne présidentielle de Barack Obama en 2008.

Hughes est maintenant coprésident de la Projet de sécurité économique, qui vise à faire avancer les projets et la recherche autour revenu garanti et plus dur application des lois antitrust aux Etats-Unis