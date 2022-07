Le co-fondateur de Delfonics, William “Poogie” Hart, est mort à 77 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

William “Poogie” Hart, fondateur du trio lauréat d’un Grammy, les Delfonics, qui a aidé à écrire et à chanter un ténor principal doux sur des ballades classiques “Sound of Philadelphia” telles que “La-La (Means I Love You)” et “Didn’ t I (Blow Your Mind This Time)”, est décédé. Il avait 77 ans.

Son fils Hadi dit au New York Times Mercredi, Hart est décédé le 14 juillet au Temple University Hospital de Philadelphie. La cause était des complications pendant la chirurgie.

De la fin des années 1960 au milieu des années 1970, les Delfonics ont eu six des 40 meilleurs succès pop et plus d’une douzaine des 20 meilleurs succès R&B. Avec Thom Bell en tant que producteur et co-auteur, leur son était défini par les riches arrangements orchestraux et les harmonies superposées – Hart s’élevant parfois en fausset – qui rendaient la soul de Philadelphie aussi essentielle dans les années 70 que le label Motown de Detroit l’avait été dans les années 70. décennie précédente.

Les Delfonics, dont les autres chansons comprenaient “Ready or Not Here I Come (Can’t Hide from Love)” et “Break Your Promise”, ont été parmi les premiers succès d’une vague de groupes vocaux de Philadelphie qui comprenait les Spinners, les O’ Jays et la stylistique. Leurs chansons sont restées connues bien après avoir cessé d’avoir des tubes. Les Delfonics ont été entendus sur les bandes originales de films de Quentin Tarantino et Spike Lee et ont été repris par Prince, Aretha Franklin et d’autres artistes. Nicki Minaj, les Fugees et de nombreux autres artistes les ont échantillonnés.

En 1971, “Didn’t I (Blow Your Mind This Time)” a valu aux Delfonics un Grammy pour la meilleure performance R&B d’un duo ou d’un groupe. Ils ont été élus au National Rhythm & Blues Hall of Fame en 2014.

Hart était originaire de Washington, DC, né en 1945. Plus tard, il a déménagé à Philadelphie et a commencé à chanter dans des groupes à l’adolescence, et avec son jeune frère Wilbert Hart et Randy Cain (remplacé plus tard par le major Harris) ont formé le précurseur des Delfonics, le Orthonics, en 1965. Ils ont rapidement entendu parler d’un écrivain-arrangeur local, Bell, qui a finalement travaillé non seulement avec les Delfonics, mais aussi avec les Spinners et Stylistics.

Les Delfonics se sont initialement séparés dans les années 1970, mais ont ensuite tourné dans diverses combinaisons. Les projets extérieurs de Hart comprenaient l’album de 2007 “Three Tenors of Soul” avec deux autres stars des années 70 : Russell Thompkins Jr. de Stylistics et Ted Mills de Blue Magic.