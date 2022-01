Le co-fondateur de DeepMind quitte le rôle de Google AI pour devenir VC

Mustafa Suleyman, co-fondateur de DeepMind. Bloomberg | Getty Images

LONDRES – Le co-fondateur de DeepMind, Mustafa Suleyman, a surpris nombre de ses abonnés la semaine dernière lorsqu’il a annoncé qu’il quittait son poste de vice-président de Google pour devenir investisseur en capital-risque dans la société Greylock Partners de la Silicon Valley, qui a soutenu Facebook, Airbnb et LinkedIn depuis. il a été fondé en 1965. Son départ de Google, qui a acquis le laboratoire d’intelligence artificielle DeepMind en 2014, intervient après qu’il ait été accusé d’avoir un style de management agressif par d’anciens collègues de DeepMind. Expliquant la raison d’être de cette décision, Suleyman a déclaré au milliardaire de LinkedIn et partenaire de Greylock Reid Hoffman sur un podcast la semaine dernière qu’il souhaitait côtoyer des fondateurs visionnaires et intrépides. « » Je suis définitivement quelqu’un qui aime prendre des risques « , a déclaré Suleyman sur le podcast, qui a été publié jeudi dernier. « Je trouve ça super énergisant quand je suis avec des gens qui ont aussi une vision courageuse de l’avenir, ce qui semble farfelu ou invraisemblable, mais qui sont prêts à consacrer leur vie à tenter le coup. » Il a ajouté: « C’est le genre de personnes que j’aime soutenir et je pense que c’est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de plus de personnes prêtes à essayer de faire des choses audacieuses et à résoudre des problèmes difficiles pour essayer d’améliorer notre monde. » Suleyman, largement connu sous le nom de « Moose », a refusé de parler à CNBC. Cependant, dans un entretien exclusif avec TechCrunch à propos de son nouveau rôle, il a déclaré qu’il pensait que l’IA avait un rôle central à jouer dans le jeu et le soi-disant métaverse. Un ancien employé de DeepMind, qui a demandé à rester anonyme en raison de la nature sensible de la discussion, a déclaré qu’il était surpris de lire que les principaux intérêts de Suleyman semblent être autour du métaverse et des jeux. « Dans le passé, Mustafa avait une concentration vraiment admirable sur la véritable tentative de rendre le monde meilleur », ont-ils déclaré. « En particulier, lorsqu’il était chez DeepMind, il a joué un rôle essentiel dans les projets de soins de santé et de changement climatique. Je suis donc surpris que les principaux intérêts de Suleyman semblent désormais concerner le métaverse et les jeux. J’espère qu’il trouvera également le temps de se concentrer sur résolvant certains des problèmes profonds auxquels le monde est confronté. » D’autres investisseurs technologiques ont déclaré qu’ils pensaient que Suleyman, qui a déjà réalisé un certain nombre d’investissements personnels, ferait un bon VC. « Je pense que Mustafa est susceptible d’être un excellent investisseur compte tenu de ses antécédents de collaboration avec des fondateurs exceptionnels et de sa conviction précoce en tant qu’investisseur dans [start-up builder] Entrepreneur First », a déclaré à CNBC Ian Hogarth, un investisseur providentiel et co-fondateur de l’application de découverte de concerts Songkick. Deux des autres investissements publics de Suleyman comprennent l’application de billetterie musicale Dice et l’application de soins de santé Babylon Health. Tom Hulme, un partenaire de capital-risque chez GV (anciennement Google Ventures), a déclaré à CNBC que Suleyman était enthousiasmé par l’industrie du capital-risque depuis un certain temps. Mais un autre VC, qui a demandé à rester anonyme en raison de la nature sensible de la discussion, a demandé combien de temps Suleyman resterait VC. « Mon instinct dit que c’est temporaire pendant qu’il cherche la prochaine entreprise à créer ou à rejoindre en tant que fondateur », ont-ils déclaré à CNBC. « Je pense qu’il lui en reste plus dans le réservoir. »

Vendre DeepMind à Google

Suleyman a cofondé DeepMind à Londres avec son ami d’enfance Demis Hassabis et le Néo-Zélandais Shane Legg en 2010. Avant l’acquisition de Google, Suleyman a aidé DeepMind à lever des millions de dollars auprès de milliardaires, dont Elon Musk et Peter Thiel. Suleyman, qui a abandonné son diplôme de premier cycle en philosophie à l’Université d’Oxford pour créer une ligne d’assistance téléphonique musulmane, a dirigé les efforts d’IA appliquée de DeepMind pendant plusieurs années, avant et après l’acquisition. Cela impliquait d’essayer de trouver de nouvelles utilisations pour les algorithmes de l’entreprise dans les divers produits et services de Google, ainsi que dans d’autres organisations, notamment le National Health Service et le National Grid du Royaume-Uni. Alors que DeepMind a trouvé des utilisations intelligentes de sa technologie dans les centres de données de Google et dans des applications comme YouTube, ses efforts commerciaux externes ont été moins fructueux. DeepMind n’a pas encore réalisé de revenus sérieux en vendant son logiciel à des organisations tierces. Les documents financiers déposés auprès du registre des sociétés du Royaume-Uni montrent qu’elle a fonctionné à perte chaque année depuis son acquisition, sauf l’année dernière, lorsqu’elle a enregistré un bénéfice de 43,8 millions de livres sterling (59,6 millions de dollars). Auparavant, il avait déclaré une perte de 649 millions de dollars en 2019.

Au-delà de l’application de l’IA, Suleyman a également supervisé le travail de DeepMind sur l’éthique de l’IA et cela impliquait d’essayer de mettre en place un conseil indépendant pour superviser les recherches du laboratoire, ce qui pourrait un jour avoir un impact énorme sur le monde. DeepMind essaie finalement de créer des machines super intelligentes qui peuvent déjouer les humains à de nombreux niveaux et créer des versions encore plus intelligentes d’eux-mêmes. « Nous avons fait beaucoup d’erreurs dans la manière dont nous avons tenté de mettre en place le conseil d’administration, et je ne suis pas sûr que nous puissions dire que cela a définitivement réussi, mais je crois qu’une expérimentation radicale est essentielle ici », a déclaré Suleyman sur le Podcast. « Nous avons besoin de nouvelles formes de gouvernance et de nouvelles formes de contrôle adaptées à l’ère moderne. » DeepMind a expérimenté différents conseils de surveillance, chartes éthiques et types de recherche, a déclaré Suleyman. Parlant de l’industrie technologique au sens large, il a déclaré: « Je pense vraiment que nous ne sommes pas vraiment près de résoudre ce problème de la façon dont nous concevons les plates-formes technologiques, les logiciels et bien sûr l’IA, comme si cela se produisait avec les gens, et où les gens ont une influence significative sur la façon dont cela arrive dans leur monde et n’arrive pas seulement aux gens. »

Sortie controversée de DeepMind