Le co-fondateur de Classic Cinemas qui a restauré Tivoli, d’autres théâtres de banlieue décède à 86 ans – Shaw Local

Un homme de Downers Grove connu pour avoir sauvé les théâtres bien-aimés de la banlieue est décédé mercredi à l’âge de 86 ans.

Willis Johnson, co-fondateur de la chaîne de cinémas Classic Cinemas, a fait ses débuts «accidentels» dans l’entreprise en 1978 lorsqu’il a repris l’emblématique théâtre Tivoli au centre-ville de Downers Grove. Aujourd’hui, Classic Cinemas, qui a célébré son 45e anniversaire cette année, compte 16 emplacements, dont le York Theatre à Elmhurst, le Cinema 12 à Carpentersville, le Elk Grove Theatre à Elk Grove Village et le Charlestowne 18 à St. Charles.

Willis Johnson (Photo gracieuseté de Classic Cinemas, via Daily Herald Media Group)

Bien que Johnson, un ancien de l’école secondaire Downers Grove de 1955, ait travaillé sans relâche pour son entreprise, son fils, Chris, a noté qu’il était également un «bénévole implacable», au service des communautés qui accueillaient ses théâtres.

« Son objectif n’a jamais été de faire de lui la meilleure entreprise, mais de faire de la communauté dans laquelle il se trouvait la meilleure », a déclaré Chris Johnson, PDG de Cinémas classiquesqui relève de Tivoli Enterprises.

Le Tivoli a attiré l’attention de Willis Johnson à la fin des années 1970. Le bâtiment, qui comprenait également un hôtel, se trouvait en face d’une imprimerie appartenant à Willis Johnson et à son frère Ross.

Les deux ont acheté le bâtiment en tant qu’investissement immobilier, mais finalement, Willis Johnson en a pris possession et son frère a conservé l’imprimerie.

Willis, qui à l’époque venait de divorcer, séjournait à l’hôtel et n’était pas impliqué dans les opérations quotidiennes du théâtre. Mais lorsque l’opérateur du théâtre est parti, Johnson s’est retrouvé avec un théâtre à diriger.

« En grandissant, il aimait les vieilles voitures et les réparait », se souvient Chris Johnson de son père. « Il a fait la même chose (avec les théâtres) … prendre un bâtiment négligé, le polir et le faire briller. »

Une fois qu’il a vu ce qu’il pouvait accomplir au Tivoli, il a commencé à chercher d’autres théâtres, a déclaré Chris Johnson. Finalement, il a acquis une réputation et des gens l’ont appelé pour sauver des théâtres bien-aimés et ont fait de Classic Cinemas la plus grande chaîne de cinémas basée dans l’Illinois.

« Il aimait restaurer de vieux bâtiments et n’a jamais rencontré de projet de construction qu’il n’aimait pas », lit-on dans la nécrologie de Johnson.

Son dévouement envers ses théâtres et les communautés dans lesquelles ils se trouvaient lui a valu des distinctions au fil des ans. Il a été choisi Downers Grove Citizen of the Year en 2010 et intronisé au Elmhurst Civic Hall of Fame en 2002.

Il a également été actif au sein de la chambre de commerce de Downers Grove et a siégé à divers comités du village, notamment la commission de développement économique et le conseil consultatif des visiteurs. Il était membre fondateur du DuPage Convention & Visitors Bureau et actif dans d’autres organisations dans les communautés où ses théâtres étaient situés.

Cette année, la Downers Grove Historical Society a reconnu Johnson et sa femme, Shirley, comme historiens de l’année. Le couple a été présenté dans un documentaire intitulé « L’histoire se passe ici : le théâtre Tivoli.” Le documentaire a été montré à une foule à guichets fermés le 2 mai – un témoignage du nombre de vies que Johnson a touchées.

« Il était incroyable », a déclaré Tori Johnson, qui n’est pas liée à la famille.

« Il était comme un deuxième grand-père pour moi », a déclaré Johnson, qui a travaillé pour Tivoli Enterprises pendant 21 ans, dont neuf en tant qu’assistant exécutif de Willis. « J’ai grandi avec lui et j’ai vu son dévouement et c’est quelque chose dont il faut être impressionné. »

Willis Johnson laisse dans le deuil son épouse de 46 ans, Shirley, ses cinq enfants, deux beaux-enfants et plusieurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, nièces et neveux. Il laisse également dans le deuil son frère, Ross (Sara) Johnson.

Une célébration de la vie aura lieu à 10h30 le 2 septembre au Tivoli Theatre, 5021 Highland Ave., Downers Grove. Une inhumation privée aura lieu à Chapel Hill Gardens West à Oakbrook Terrace après la crémation.

Des dons commémoratifs peuvent être faits au nom de Willis Johnson pour Variété de l’Illinoisune organisation à but non lucratif qui aide les enfants handicapés.

dailyherald.com/news/20230818/co-fondateur-de-classic-cinemas-who-restored-tivoli-other-suburban-theaters-dies-at-86