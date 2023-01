Le co-fondateur de Byrds & Crosby, Stills & Nash décède – Hollywood Life

Voir la galerie





Musicien légendaire David Crobyqui a aidé à fonder des groupes de rock influents Les Byrds et Crosby, Stills et Nash (plus tard Crosby, Stills, Nash & Young), est décédé à l’âge de 81 ans. “C’est avec une grande tristesse après une longue maladie que notre bien-aimé David (Croz) Crosby est décédé”, son épouse depuis plus de trois décennies, Jan Dansea déclaré dans un communiqué à La variété. “Il était affectueusement entouré de sa femme et âme sœur Jan et de son fils Django. Bien qu’il ne soit plus parmi nous, son humanité et sa bonne humeur continueront de nous guider et de nous inspirer.

“Son héritage continuera à vivre à travers sa musique légendaire”, a-t-elle poursuivi. “Paix, amour et harmonie à tous ceux qui ont connu David et ceux qu’il a touchés. Il nous manquera terriblement. En ce moment, nous demandons respectueusement et gentiment la vie privée alors que nous pleurons et essayons de faire face à notre profonde perte. Merci pour l’amour et les prières.

David a fondé The Byrds à Los Angeles, en Californie, en 1964 après avoir abandonné le Santa Barbara City College pour se concentrer sur la musique avec le leader Roger McGuinn, Gène Clark, Chris Hillmanet Michel Clarke. Leur reprise de “Mr. L’homme au tambourin » de Bob Dylan leur a valu leur premier hit n ° 1, par Toute la musique, et les a aidés à devenir un groupe pionnier dans la musique rock des années 1960. David a contribué aux cinq premiers albums des Byrds avant de partir en 1967 en raison de différences créatives.

En 1968, David se retrouve à vibrer avec Buffalo Springfieldle musicien Stephen Stills et Graham Nash de Les hollies, et ils ont formé un groupe intitulé Crosby, Stills & Nash. Ils ont sorti leur premier album éponyme en 1968, qui est devenu multi-platine et a cimenté le groupe comme l’un des principaux groupes de rock. Neil Young rejoint le groupe au moment de leur album de 1970, Déjà vu – un autre énorme succès qui leur a valu une place en tête des charts. Leurs deux prochains disques, 1971 Rue à 4 sens et 1974 Jusqu’à présent, a également atteint la première place.

Les deux groupes ont sorti plus d’une douzaine d’albums ensemble, le plus récent étant de Crosby, Stills & Nash. L’album a pris la forme d’un enregistrement live de leur tournée de 2012. Les deux groupes ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame, The Byrds remportant l’honneur en 1991 et Crosby, Stills & Nash six ans plus tard.

Personnellement, le style de vie rock ‘n roll a rattrapé David et il a lutté contre la toxicomanie au fil des ans. Il a fait la une des journaux en 1982 lorsqu’il a été arrêté après la découverte d’un quart de gramme de cocaïne dans sa loge de boîte de nuit, comme le rapporte Le New York Times. Il a passé cinq mois en prison au Texas Department of Corrections pour des accusations de drogue et d’armes et a été libéré en août 1986. « Je suis très heureux, je suis extrêmement heureux. Je n’ai pas grand-chose à dire, mais je vous remercie tous d’être venus », a-t-il déclaré à sa libération, par Nouvelles de l’AP.

Le hitmaker “Eight Miles High” a été hospitalisé en novembre 1994 pour une insuffisance hépatique et a subi une greffe de foie de sept heures le 21 novembre, selon le Temps de Los Angeles.

Malgré ses difficultés (y compris une amende pour possession de marijuana et d’armes à feu en 2004 et avoir heurté un piéton alors qu’il conduisait sa Tesla 2015), David est toujours revenu à la musique et a sorti une poignée d’albums solo, dont celui de 1989. Oh oui je peux, 1993 Mille chemins, et 2014 Croz. Il s’est également essayé au théâtre et compte 19 crédits à son actif, dont deux apparitions dans Les Simpsons et une place dans un épisode de 1997 de Ellen. Il a également écrit deux mémoires avec l’aide de Carl Gottlieb, Il y a longtemps(1988) et Depuis lors : comment j’ai survécu à tout et vécu pour en parler (2007).

David laisse dans le deuil sa femme Jan Dance et leur fils Django. Il eut aussi un fils, Jacques Raymondet ses deux filles, Érika et Donovan, à partir de relations antérieures. Il était également le père biologique de deux enfants pour le chanteur Mélissa Etheridge et son partenaire d’alors Julie Cypher.

