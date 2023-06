Le co-fondateur de Bonobos, Andy Dunn, revient en tant que conseiller de marque après la vente de Walmart

Le co-fondateur de Bonobos, Andy Dunn, revient chez le détaillant en tant que conseiller de marque alors que l’entreprise cherche à revenir à ses racines après avoir été vendue par Walmart plus tôt cette année, Bonobos et la nouvelle société mère WHP Global ont annoncé vendredi.

Dunn, qui a fondé la marque de vêtements pour hommes en 2007, rendra compte au PDG de WHP Global, Yehuda Shmidman, mais travaillera en étroite collaboration avec le président de Bonobos, John Hutchison, et Express inc. PDG Tim Baxter.

WHP Global et Express Inc., qui gère la marque Express, ont acheté Bonobos à Walmart dans le cadre d’un accord de 75 millions de dollars annoncé en avril et conclu le mois dernier. Walmart a initialement acheté Bonobos en 2017 pour 310 millions de dollars alors qu’il travaillait à accroître sa présence en ligne sous l’ancien président du commerce électronique Marc Lore.

« C’est une opportunité presque illimitée, n’est-ce pas? » Shmidman a informé CNBC de la décision de ramener Dunn à la marque. « Vous avez l’opportunité d’approfondir les raisons pour lesquelles la marque a été créée en premier lieu, le succès qu’elle a connu dans les premières années et comment cela s’est produit et d’en tirer des leçons pour inspirer le prochain chapitre de croissance. »

Shmidman a déclaré que WHP Global n’avait pas l’intention de modifier l’ADN des Bonobos et a déclaré que la décision de la société de nommer Dunn faisait partie de son plan visant à centrer la marque sur son identité fondamentale.

« Il est très important de savoir que nous ne changeons pas. En fait, nous doublons ce même ADN qui a fait le succès des Bonobos en premier lieu », a déclaré Shmidman.

Un domaine dans lequel Shmidman souhaite voir un changement est l’empreinte physique de Bonobos : la marque gère actuellement des Guideshops physiques, où les clients peuvent essayer des vêtements puis les commander en ligne, mais uniquement aux États-Unis. Sous WHP Global, les Bonobos peuvent se développer à l’international, a-t-il déclaré.

« Que diriez-vous d’un Bonobos à Dubaï ? Que diriez-vous d’un Bonobos à Hong Kong ? dit Shmidman. « A quel point ce serait cool? »

Dunn a déclaré qu’il était ravi de « s’asseoir à la table » et que cette fois-ci, il se contenterait de conseiller la marque – et non de la diriger.

« Je suis ici pour servir de quelque manière que ce soit et la façon dont je pense à cela est juste de rester très proche du client. Je suis beaucoup plus âgé que lorsque les Bonobos ont commencé, vous savez, j’ai 43 ans maintenant, je avait alors 28 ans », a déclaré Dunn. « Donc, j’ai eu beaucoup de points de vue sur le produit et le client et comment pouvons-nous commencer ce nouveau chapitre et simplement grossir. »

Bonobos a commencé comme un détaillant purement numérique au début des années 2000 et est devenu un pionnier dans l’espace de vente directe au consommateur après avoir réussi à évoluer, à atteindre la rentabilité et à obtenir une reconnaissance nationale.

Lorsque Walmart a décidé d’acquérir la marque, certains pensaient que le partenariat n’avait pas de sens, car l’accent mis par le géant sur la valeur ne semblait pas correspondre à l’identité de Bonobos en tant que ligne de vêtements pour hommes haut de gamme.

Alors que Walmart a vendu Bonobos avec une remise importante par rapport à ce qu’il a payé, l’acquisition n’était pas nécessairement une perte pour Walmart. Le rapprochement a contribué à stimuler ses ventes numériques.

Les ventes en ligne ont représenté environ 53,4 milliards de dollars – soit près de 13% – des ventes nettes totales de Walmart aux États-Unis au cours du dernier exercice, qui s’est terminé fin janvier, selon les documents déposés par la société. C’est un bond par rapport à 15,7 milliards de dollars, soit environ 5 % des ventes nettes totales de Walmart aux États-Unis, en 2019.