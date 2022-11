Le co-fondateur de boAt, Aman Gupta Pens, écrit une note inspirante alors que l’entreprise «atteint» la Harvard Business School

Pour de nombreux entrepreneurs en herbe, Aman Gupta, cofondateur de boAt et juge de l’émission télévisée Shark Tank India, est une source d’inspiration. Son parcours entrepreneurial est un exemple de la façon dont la persévérance est payante au fil du temps. L’histoire de la création de sa start-up audio et portables a récemment fait l’objet d’une étude de cas à la Harvard Business School. Partageant la réussite dans une publication Instagram, Aman a publié une multitude de photos de sa visite à la prestigieuse école de commerce. Il était accompagné du co-fondateur de boAt, Sameer Mehta. Le duo a également tenu une session interactive avec les étudiants.

Aman a écrit: “Harvard Nahee Jaa sake to Kya hua… apna kaam aur apnee company pahucha dee (Et si je ne pouvais pas aller à Harvard. Mon travail et ma compagnie m’y ont amené.)” Si vous l’avez vu sur Shark Tank India ou dans l’une de ses interviews, vous seriez capable de lire ceci comme il le dirait.

Aman, qui semble être sur un nuage neuf, a poursuivi : « Nous sommes vraiment fiers de partager que la Harvard Business School a rédigé une étude de cas sur boAt. Aujourd’hui, Sameer et moi étions ici pour parler aux étudiants et à la faculté du cas qui a été présenté aux étudiants.

Comme de nombreux entrepreneurs le feraient, Aman a également étudié à partir de plusieurs études de cas de la Harvard Business School, et il l’a rappelé dans la légende : « J’ai étudié à partir d’études de cas de Harvard qui m’ont aidé. J’espère maintenant que notre étude de cas aidera de nombreux étudiants à apprendre et à grandir dans le monde entier. » Il a terminé la légende avec le hashtag boAt ‘Reaches Harvard’.

Sur Instagram, la publication a reçu des tonnes de réactions, de nombreux utilisateurs applaudissant le merveilleux voyage de boAt et d’Aman. Un utilisateur a écrit : « Vous cassez des plafonds comme s’ils étaient tous en verre. “Vous êtes vraiment le roi du marketing indien”, a déclaré un deuxième utilisateur. Un autre utilisateur a commenté : « De « Hum bhi bana lenge » à « Humne bana liya » très bientôt. Gardez une casquette inspirante.

boAt est une première entreprise numérique indienne qui fournit des écouteurs, des écouteurs, des haut-parleurs sans fil, des montres intelligentes et des câbles de connexion.

