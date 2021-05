Un co-fondateur de Black Lives Matter, Patrisse Cullors, a mis en évidence «l’histoire du racisme à l’intérieur du marché du logement», après avoir fait des vagues pour dépenser des millions pour des maisons dans des quartiers à prédominance blanche.

Dans une publication Instagram au cours du week-end, Cullors a fait l’éloge d’un rapport de la radio publique nationale selon lequel « Souligné » l’histoire du racisme sur le marché immobilier américain.

« Merci @npr d’avoir souligné l’histoire du racisme sur le marché du logement et pourquoi l’accession à la propriété des Noirs a toujours été un moyen de perturber la suprématie blanche », a-t-elle écrit, ajoutant un lien vers le rapport, intitulé «Nous détenons ces vérités».

Le NPR s’est concentré sur le faible taux d’accession à la propriété des Noirs, en se concentrant sur des villes comme Compton, en Californie.

«Au cours des 15 dernières années, l’accession à la propriété des Noirs a diminué de façon plus spectaculaire que pour tout autre groupe racial ou ethnique aux États-Unis», le rapport indique, notant que l’accession à la propriété des Noirs en 2019 «Était à peu près aussi bas que les années 1960, lorsque la discrimination privée fondée sur la race était légale.»





Pendant que Cullors voit « suprémacie blanche » sur le marché du logement, elle a récemment fait des vagues pour une frénésie de dépenses coûteuses qui comprenait quatre maisons haut de gamme pour 3,2 millions de dollars. Un achat de 1,4 million de dollars à Los Angeles a été particulièrement déchiré par les critiques car il se trouve dans un quartier à majorité blanche.

BLM Greater New York City a appelé à un «Enquête indépendante» dans la question, mais la militante controversée a défendu les achats, arguant que sa maison à Los Angeles était plus une propriété communautaire.

«Pour tant de Noirs capables d’investir en eux-mêmes et dans leur communauté, ils choisissent d’investir dans leur famille, et c’est ce que j’ai choisi de faire. J’ai un enfant, j’ai un frère qui souffre d’une maladie mentale grave dont je m’occupe, je soutiens ma mère et je soutiens de nombreux autres membres de ma famille ». elle a dit.

Cullors a également déclaré qu’elle n’avait reçu aucun salaire de Black Lives Matter et que l’argent qu’elle avait dépensé provenait d’autres voies, telles que les offres de livres.

Cependant, la «marxiste formée» autoproclamée a été critiquée à la fois par les conservateurs, pour avoir apparemment adopté de manière hypocrite la propriété privée et le capitalisme, et les libéraux pour ses habitudes de dépenses coûteuses alors que l’organisation Black Lives Matter a été accusée par les sections locales de se cacher. « Des millions de dollars incalculables » et ne pas soutenir les militants de la base. L’organisation nationale Black Lives Matter a rapporté 90 millions de dollars en dons l’an dernier seulement.





