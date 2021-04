Patrisse Khan-Cullors, chef de Black Lives Matter et autoproclamée «marxiste formée», a été forcée de défendre son trésor immobilier devant la caméra – en insistant sur le fait qu’elle considère sa maison dans un quartier aisé de Los Angeles comme une propriété communautaire.

« La façon dont je vis ma vie est de soutenir directement les Noirs, y compris les membres de ma famille noire», A déclaré Cullors avec défi à l’ancien journaliste de CNN, Marc Lamont-Hill, jeudi, alors que le tollé suscité par l’écart entre ses idéaux déclarés et sa vie atteignait un point d’ébullition.

Je considère que mon argent n’est pas le mien. Je le vois aussi comme l’argent de ma famille.

Cullors a également envoyé un flux de publications défensives sur Instagram, insistant sur le fait qu’elle n’avait pas reçu de salaire ou d’avantages de la Black Lives Matter Global Network Foundation – tout en ne mentionnant rien de sa belle rémunération pour son travail en tant que l’une des figures de proue du mouvement Black Lives Matter, les chèques de paie sains qu’elle a reçus des offres de livres et de télévision, ou les frais de discours qu’elle a empochés au cours des dernières années. Elle n’a tenté de nier aucune des allégations concernant ses dépenses excessives, reconnaissant qu’elle avait « a certainement fait des erreurs»Sans expliquer quelles étaient ces erreurs.

Cullors a insisté sur le fait que ses dépenses exceptionnelles étaient normales pour « autant de Noirs capables d’investir en eux-mêmes et dans leur communauté», Soulignant que«ils choisissent d’investir [their earnings] dans leur famille et c’est ce que j’ai choisi de faire.«

Cullors n’a pas expliqué (et Hill n’a pas été interrogé par Hill) pourquoi elle aurait choisi d’acheter une maison de 1,4 million de dollars à Topanga Canyon, une enclave tony de Los Angeles où la population est à 1,4% noire – ou pourquoi elle a apparemment choisi de l’acheter via une personne morale au lieu de l’acheter directement. Ce n’est pas le seul achat de Cullors à Los Angeles, selon les rapports des médias sur ses achats de plusieurs millions de dollars. En 2016, elle a acheté une maison de trois chambres à Inglewood, suivie deux ans plus tard avec un pavillon de quatre chambres dans le sud de Los Angeles. Avec son épouse Janaya Khan, Cullors s’est envolé pour la Géorgie l’année dernière pour acheter un 3,2 acres.ranch personnalisé»Regorgeant de commodités improbables, y compris un hangar privé pour avions avec une piste communautaire et un« magasin de VR ».

Cullors et son épouse ont également été aperçus l’année dernière aux Bahamas par un employé qui a déclaré qu’ils lorgnaient une unité à The Albany, un paradis de 600 acres au bord de l’océan qui comprenait une marina privée et « parcours de golf design. » Le fouineur l’a décrit comme un « quatrième ou cinquième maison, « Extrêmement »haut de gamme, » où « les gens viennent ici pour une intimité totale et complète. »





Bien que Cullors ne puisse pas garder ses dépenses privées, elle a bénéficié de l’aide des médias sociaux, qui bloquent l’URL d’un article du New York Post sur sa frénésie immobilière publiée mardi. Les tentatives de lien vers l’histoire sur Facebook ont ​​renvoyé des messages d’erreur « parce que ce lien va à l’encontre de nos standards communautaires», A confirmé Newsweek. Le journaliste noir Jason Whitlock a été exclu de Twitter vendredi pour des raisons similaires, jugeant BLM « une des vaches sacrées de Big Tech»Et – dans le tweet incriminé – en plaisantant que Cullors était«avec son peuple”Dans Topanga Canyon blanc lys.

Beaucoup sur les réseaux sociaux étaient tristes mais pas surpris de voir des informations sur les richesses de Cullors, exhortant ceux qui recherchent un réel changement à garder la séparation entre la personne et les principes de Black Lives Matter.

Patrice Khan-Cullors est EXACTEMENT pourquoi j’ai soutenu le mouvement BLM mais pas l’organisation. J’ai vu la griffe il y a un mille ans. Je n’aime tout simplement pas les gens qui ne se soucient pas des ppl noirs ou de nos communautés prétendant qu’ils font juste pour attaquer un BW pour faire ce que WM a toujours fait. – Et le Tweet continue (@ lacadri34) 10 avril 2021

D’autres, cependant, ont souligné que la dirigeante du mouvement enfreignait directement les objectifs de son organisation, qui comprenaient, entre autres, l’abolition de la famille nucléaire.

Puis-je ajouter … L’énoncé de mission de BLM incluait l’abolition de la famille nucléaire. Mais quand une dirigeante de BLM est confrontée à la raison pour laquelle elle a acheté toutes ces maisons avec de l’argent de don … «c’est pour ma famille. Règle n ° 1 du marxisme: aucune autre règle ne s’applique aux élitistes. – A-aron (@AAAAAAAAronA) 16 avril 2021

Beaucoup n’avaient pas le temps pour les excuses des Cullors.

Ces faux marxistes aiment toujours vivre de la poche de quelqu’un d’autre. Ils disent qu’ils «détestent» le capitalisme mais adorent vraiment en vivre. Ils en profitent pleinement, tandis qu’ils vendent à certains esclaves mentaux que le communisme est la voie. 🙄 – ᴇʟ ᴏꜱᴏ ᴅᴇʀᴇᴄʜɪꜱᴛᴀ (@ElOsoDerechista) 16 avril 2021

La militante aux poches profondes a signé son contrat télévisé avec Warner Brothers en octobre, avec BLM au sommet de sa popularité (et de son pouvoir d’achat). Elle créera une programmation originale, y compris des séries scénarisées et non scénarisées, ainsi que des animations, des programmes pour enfants et du contenu numérique. Son livre « Quand ils vous traitent de terroriste»Est sorti en 2016, même si on ne sait pas si l’avance qu’elle a reçue était suffisamment importante pour acheter une maison.

L’argent et sa distribution se sont révélés être un point de friction au sein de l’organisation nationale BLM, alors que les chefs régionaux se plaignent d’iniquités apparentes et du rôle disproportionné des cofondateurs dans l’orientation du mouvement. Les participants n’ont pas hésité à exprimer leur scepticisme quant à l’argent que Cullors jette autour – Le chef de BLM Greater New York, Hawk Newsome, a appelé à une enquête, soulignant l’hypocrisie apparente entre l’auto-description de Cullors comme socialiste ou marxiste et notant qu’elle les conflits d’intérêts apparents siphonnent la confiance du mouvement.





