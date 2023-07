Le co-fondateur de Ben & Jerry’s arrêté lors d’une veillée d’Assange

Des militants se sont réunis à Washington pour exiger la libération de l’éditeur emprisonné de WikiLeaks

L’homme d’affaires Ben Cohen et plusieurs militants de CodePink ont ​​​​été arrêtés jeudi devant le ministère américain de la Justice, après avoir demandé la libération de Julian Assange, éditeur emprisonné de WikiLeaks, d’une prison britannique.

« À moins que les choses ne changent, et à moins que nous ne les changions, la liberté de la presse part en fumée », Cohen a déclaré au petit groupe d’activistes rassemblés devant le bâtiment du DOJ, avant de mettre le feu à un accessoire étiqueté « The Bill of Rights ».

« Il n’y a pas de démocratie sans la liberté de la presse, car la presse est la seule chose qui peut obliger le gouvernement à rendre des comptes », il ajouta.

Cohen a demandé à rencontrer le procureur général Merrick Garland pour discuter de l’emprisonnement en cours d’Assange. Après s’être fait dire qu’il n’avait pas de rendez-vous, il s’est assis à l’entrée du bâtiment et a refusé de partir. Il a ensuite été arrêté par la police de la sécurité intérieure.

Le cofondateur de Ben & Jerry, Ben Cohen, brûle la Déclaration des droits devant le ministère de la Justice. @dcexaminer pic.twitter.com/9L9eJgpeue – Luc Gentile (@lukegentile21) 6 juillet 2023

La manifestation comportait également un panneau d’affichage avec une citation d’Assange, lisant « La censure est pour les perdants » monté sur un camion garé dans la rue devant le DOJ.

Assange est détenu à la prison de Belmarsh, dans le sud de Londres, depuis avril 2019, après que l’Équateur a annulé son asile sous la pression des États-Unis. Il avait passé près de sept ans à l’ambassade de ce pays d’Amérique latine, cherchant refuge contre de fausses accusations suédoises qu’il qualifiait de front pour la persécution américaine.

Après son arrestation, Washington a descellé un acte d’accusation vieux de plusieurs années accusant l’éditeur de WikiLeaks en vertu de la loi sur l’espionnage d’avoir publié en 2010 des documents de guerre en Irak et en Afghanistan. Parmi les trésors figuraient la vidéo notoire du «meurtre collatéral» montrant l’armée américaine tuant des civils, ainsi que d’autres documents classifiés. S’il est extradé et condamné, Assange risque jusqu’à 175 ans derrière les barreaux.

Un certain nombre de dirigeants étrangers, de personnalités des médias et même de membres éminents des démocrates au pouvoir ont appelé le président américain Joe Biden à abandonner les charges contre Assange, jusqu’à présent en vain.

Cohen et son partenaire commercial Jerry Greenfield ont cofondé Ben & Jerry’s Ice Cream en 1978, la justice sociale étant l’une des valeurs clés de l’entreprise. Il a démissionné de son poste de PDG en 1996, mais est resté au conseil d’administration après la vente de l’entreprise à la multinationale Unilever en 2000. Cohen a également poursuivi son activisme social, faisant des dons aux démocrates et soutenant diverses causes progressistes aux États-Unis et à l’étranger.