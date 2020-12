Le milliardaire Mike Cannon-Brookes est devenu le premier Australien à posséder une équipe de basket-ball de la NBA après avoir acheté une participation minoritaire dans l’Utah Jazz.

Cannon-Brookes, 41 ans, qui a fait fortune après avoir cofondé la société de logiciels Atlassian, rejoint d’autres entrepreneurs technologiques qui se lancent dans le sport comme Steve Balmer de Microsoft – qui a acheté les Los Angeles Clippers.

Le Sydneysider a racheté l’équipe dans le cadre d’un accord avec la famille Miller, qui en est propriétaire depuis 35 ans, ainsi que deux autres propriétaires de sociétés de technologie dans le cadre d’un accord d’une valeur de 2 milliards de dollars.

Cannon-Brookes (à droite) avec le co-fondateur d’Atalassian Scott Farquhar (à gauche) et le fondateur de Qualtrics Ryan Smith (au centre) qui a amené Cannon-Brookes dans l’accord Utah Jazz

Donovan Mitchell (photo), le garde de la superstar Utah Jazz (photo) qui, lors de sa saison recrue, a été nommé dans la première équipe des recrues de la NBA et a remporté le concours Slam Dunk 2018

« Je suis super excité et ravi de faire partie du groupe de propriété de l’Utah Jazz avec deux amis formidables », a déclaré Cannon-Brookes au Saturday Telegraph.

Sa part de l’accord devrait valoir des centaines de millions de dollars, ce qui, pour le fan de basket-ball, est de l’argent bien dépensé.

Lorsque son ami Ryan Smith, fondateur de Qualtrics, l’a appelé et lui a dit qu’il achetait dans le Jazz et qu’il pouvait conclure l’affaire, Cannon-Brookes a révélé qu’il avait sauté sur l’occasion.

‘J’ai dit’ putain ouais suivi de ‘je dois vérifier avec ma femme’ … mais elle était bonne à ce sujet, elle sait à quel point je suis passionnée par le basket-ball et le jazz en particulier. ‘

L’accord signifie également qu’ils possèdent le stade Vivent Smart Home Arena du Jazz.

«Pour que je puisse descendre et tirer des cerceaux un mardi matin», a déclaré Cannon-Brookes.

La Tesla au volant de Cannon-Brookes jouait au basket-ball au lycée et avait à un moment donné envie de jouer professionnellement.

Lorsqu’il a été retiré de son équipe de basket-ball au lycée, ses ambitions se sont tournées vers la technologie.

Il ne pouvait pas se plaindre de son éventuelle carrière en tant que PDG des logiciels chez Atlassian, un succès fulgurant, offrant à Cannon-Brookes l’opportunité de se lancer dans d’autres entreprises.

L’immobilier a été un gros problème, ayant personnellement déboursé 250 millions de dollars au cours des dernières années seulement.

Lui et son épouse Annie ont acheté la propriété de 100 millions de dollars de Point Piper nommée Fairwater en septembre 2018, qui appartenait auparavant à Lady Mary Fairfax.

Les cofondateurs d’Atlassian Scott Farquhar (à gauche) et Mike Cannon-Brookes (à droite) photographiés avec leurs partenaires

Les cofondateurs d’Atlassian ont acheté deux propriétés adjacentes à Sydney au cours des dernières années d’une valeur de près de 200 millions de dollars

C’est la maison la plus chère jamais vendue en Australie – et se trouve à côté d’une propriété appartenant à son co-fondateur d’Atlassian, Scott Farquhar.

Le magnat du logiciel a également acheté une autre maison voisine pour 12 millions de dollars en 2019.

Plus récemment, il a acheté l’ancien manoir de Jennifer Hawkins et Jake Wall, appelé Casa Paloma, à Newport, qui était un record pour les plages du nord de Sydney.

Plus tôt cette année, Atalassian a également dévoilé son projet de construction d’une tour d’un milliard de dollars dans le CBD de Sydney dans le cadre d’une coentreprise avec le gouvernement de NSW.

Le bâtiment de 180 mètres de haut avec 40 étages surplombera la gare centrale de Sydney et sera la plus haute tour en bois hybride au monde une fois achevée.

La tour est le nouveau siège prévu du quartier technologique de la ville, qui abritera jusqu’à 4000 techniciens et sera achevée d’ici 2025.

La Casa Paloma (photo) à Sydney Northern Beaches a été achetée par Mike Cannon-Brookes et appartenait auparavant à Jennifer Hawkins et Jake Wall

Le duo a lancé la Fondation Atlassian, qui est la branche philanthropique de leur entreprise, dans le but de redonner à la communauté

Atlassian valait 50 milliards de dollars en 2019 – pas mal pour une entreprise créée par deux camarades d’université qui « ne voulaient pas obtenir de vrais emplois ».

Cannon-Brookes a grandi à Sydney, son père, directeur d’un cabinet d’avocats, a dépensé des milliers de dollars pour l’envoyer dans un internat d’élite.

Il a rencontré Farquhar dans le cadre du programme de bourses d’études coopératives d’élite de l’Université de la Nouvelle-Galles du Sud, mais a trouvé l’université «ennuyeuse» et a abandonné le programme.

Le couple a enregistré Atlassian en tant qu’entreprise en 2001 et a établi un modeste bureau à Sydney dans le bureau de Kent Street en octobre 2002.

Le produit principal de la société, Jira, une suite logicielle de gestion de projet et de suivi des bogues, est devenu la référence, utilisé par la NASA et eBay.

Ils ont maintenant neuf bureaux dans six pays: Amsterdam, Austin, New York, San Francisco et Mountain View, Californie, Manille, Yokohama, Bangalore et Sydney.