Steve Wozniak répète ses affirmations selon lesquelles il aurait peut-être contracté le COVID-19 lors d’un voyage en Chine en décembre.

Le cofondateur d’Apple, âgé de 70 ans, s’est exprimé pour la première fois en mars, affirmant que lui et sa femme, Janet, auraient pu introduire le coronavirus aux États-Unis à leur retour dans le pays le 4 janvier.

À l’époque, Wozniak a affirmé que sa femme souffrait d’une « mauvaise toux », mais jeudi, il est allé beaucoup plus en détail sur la gravité de leurs symptômes lors d’un entretien avec TMZ.

«Nous avions tous les symptômes exactement comme les gens les décrivaient», a déclaré Wozniak à la publication de divertissement.

« Janet crachait du sang et ils l’ont testée pendant huit heures d’affilée dans un hôpital américain et n’ont rien trouvé à faire. C’était si nouveau.

«C’était la pire grippe de notre vie. Au début, c’était comme un petit mal de gorge … [but] à la fin de la journée, je savais que c’était l’un de ceux qui restaient et qui devenaient une laryngite.

« Cette toux est venue, et elle est devenue si dure … Je vomissais et j’avais la diarrhée en même temps. »

Wozniak affirme que les symptômes ont duré environ « trois ou quatre semaines » avant de disparaître en février. Ils sont ensuite revenus plus doucement en mars.

La légende de la technologie dit qu’il a contacté les Centers for Disease Control and Prevention pour discuter du fait qu’il avait probablement COVID-19.

«J’ai donné mes données au CDC. Ils sont revenus sans rien. Ils pourraient se moquer de mon histoire, de me parler ou de quoi que ce soit.

« Je disais » puis-je passer un test « . Ils n’avaient pas de tests. »

Wozniak a voyagé en croisière autour du Vietnam, du Cambodge et de Singapour avec sa femme, Janet, à la fin de l’année dernière, avant de faire escale en Chine.

Il dit qu’il a pris un selfie avec un homme qui dit qu’il était de Wuhan – la ville d’où le COVID-19 serait originaire.

Les Wozniak ont ​​ensuite pris un vol de retour aux États-Unis en provenance de Hong Kong le 4 janvier, lorsqu’ils ont commencé à tousser. Ils affirment que d’autres personnes à bord toussaient également furieusement.

Les aéroports étaient bondés dans le monde entier en décembre, janvier et février, malgré la confirmation de la propagation du virus. Sur la photo: l’aéroport international d’Oakland le 5 janvier

«Pendant des siècles, le gouvernement et la presse ont déclaré qu’il n’y avait pas de COVID aux États-Unis début janvier», a déclaré Wozniak, avant d’ajouter que de nouvelles recherches ont maintenant montré différemment.

Le premier cas de COVID-19 n’a été officiellement signalé aux États-Unis que le 20 janvier, mais une nouvelle étude américaine du CDC montre qu’il se propageait beaucoup plus tôt que cette époque.

Une recherche publiée le 2 décembre a révélé que 39 échantillons de sang prélevés entre le 13 et le 16 décembre de l’année dernière en Californie, dans l’Oregon et dans l’État de Washington avaient été testés positifs pour les anticorps COVID, ce qui signifie que les personnes qui les avaient administrés avaient été infectées des semaines plus tôt.

La preuve est la première trace du virus à ce jour sur le sol américain, et 67 autres échantillons entre le 30 décembre et le 17 janvier ont été testés positifs dans le Connecticut, l’Iowa, le Massachusetts, le Michigan, le Rhode Island et le Wisconsin.

Cela ajoute à un ensemble croissant de preuves que le virus s’était propagé à des milliers de kilomètres à l’extérieur de la Chine bien avant que son existence ne soit reconnue. Des scientifiques italiens disent avoir maintenant la preuve que le virus était là en septembre 2019, des traces de celui-ci ont été trouvées au Brésil en novembre, un patient d’un hôpital français en avait dans les poumons en décembre et le virus était présent dans les eaux usées en Espagne en janvier.

Pendant ce temps, la pandémie de coronavirus continue de faire rage aux États-Unis.

Le nombre de morts au COVID-19 aux États-Unis a maintenant dépassé le nombre d’Américains tués pendant la Seconde Guerre mondiale – alors que le pays a enregistré sa semaine la plus meurtrière de la pandémie à ce jour et le directeur du CDC, Robert Redfield, a averti que les décès pourraient continuer à augmenter pendant les trois prochains mois jusqu’à ce qu’un vaccin puisse être largement diffusé.

Selon le COVID Tracking Project, les décès ont augmenté de près de 16000 décès dans tout le pays la semaine dernière – une augmentation de 44% par rapport aux sept jours précédents.

Un total de 2768 Américains sont morts jeudi après avoir dépassé les 3000 pour la première fois un jour plus tôt. Le nombre moyen de décès signalés cette semaine a maintenant dépassé le sommet atteint au plus fort de la pandémie en avril.

Pendant ce temps, le nombre d’infections continue également de monter en flèche.

Plus de 15,6 millions d’Américains ont maintenant été testés positifs au virus, avec plus de 200 000 nouvelles infections enregistrées chaque jour.