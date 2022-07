Le co-fondateur d’Apple, Steve Jobs, reçoit à titre posthume une médaille présidentielle de la liberté

Co-fondateur d’Apple Steve Jobs a reçu à titre posthume la Médaille présidentielle de la liberté lors d’une cérémonie à la Maison Blanche Jeudi, reconnaissant ses réalisations à la tête d’Apple et de Pixar, ainsi que son rôle de premier plan à la Walt Disney Company.

“Ce que Steve nous a laissé est quelque chose de spécial”, a déclaré le président Joe Biden lors de la cérémonie. “Une technologie capable d’améliorer nos vies d’une manière qui n’a même pas encore été imaginée.” Biden a également déclaré que Jobs incarnait le “noyau” du caractère américain.

La reconnaissance de Biden pour Jobs marque les dernières distinctions que l’ancien PDG d’Apple a reçues depuis sa mort d’un cancer en 2011. Il a reçu un Edison Lifetime Achievement Award en 2012, honorant “le développement et le lancement réussis de nouveaux produits et services révolutionnaires”. comme sa “contribution durable à l’innovation”. En 2013, Jobs a reçu un Prix ​​​​des légendes Disney pour sa contribution “à l’héritage Disney” en tant que PDG de Pixar et plus tard membre du conseil d’administration.

Jeudi, le PDG d’Apple, Tim Cook dit dans un tweet que Jobs “était un visionnaire qui nous a mis au défi de voir le monde non pas pour ce qu’il est, mais pour ce qu’il pourrait être. Nous chérissons sa mémoire et nous continuerons à bâtir sur son héritage.”

Aujourd'hui, Steve a reçu la médaille de la liberté, la plus haute distinction civile américaine. pic.twitter.com/G6cbBdGzvY – Tim Cook (@tim_cook) 7 juillet 2022

La médaille a été décernée une semaine seulement après la 15e anniversaire du lancement de l’iPhone d’origine.

La médaille présidentielle de la liberté est la plus haute distinction civile aux États-Unis. La star du basket Michael Jordan a reçu cet honneur en 2016, tout comme le divertissement Oprah Winfrey en 2015 et la militante féministe Gloria Steinem en 2013.

D’autres ont reçu le prix à titre posthume, notamment le géant des droits civiques le révérend Martin Luther King Jr. en 1977 et la légende de la musique Elvis Presley et la grande star du baseball Babe Ruth, tous deux en 2018.

Les 17 récipiendaires de cette année comprennent également deux médaillés d’or olympiques, icône de la gymnastique Simone Bilès et star du football Megan Rapinoéainsi qu’ancien représentant américain et défenseur de la sécurité des armes à feu Gabrielle Gifford et acteur Denzel Washington.