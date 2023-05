Le co-fondateur d’Apple prévient que l’IA rendra plus difficile la détection des escroqueries

L’intelligence artificielle peut rendre plus difficile la détection et l’évitement des escroqueries. C’est selon le co-fondateur d’Apple, Steve Wozniak, qui dit la BBC lundi que la technologie pourrait être corrompue par de mauvais acteurs. Il a appelé les leaders de l’industrie à imposer plus de réglementation.

Wozniak doute que l’IA générative remplace les humains – un préoccupation commune dans le débat sur les futures utilisations de la technologie – mais il est convaincu que les outils alimentés par l’IA pourraient ressembler à des humains. En utilisant de grands programmes de modèles de langage comme ChatGPT d’OpenAI, les mauvais acteurs peuvent facilement créer des escroqueries minables et sévir en ligne, a déclaré Wozniak.

« L’IA est si intelligente qu’elle est ouverte aux mauvais joueurs, ceux qui veulent vous tromper sur qui ils sont », a-t-il déclaré à la BBC. Il souhaite que des normes strictes de l’industrie obligent les entreprises développant l’IA à rendre des comptes, mais il doute que les régulateurs fassent les choses correctement. « Je pense que les forces qui recherchent l’argent l’emportent généralement, ce qui est plutôt triste », a-t-il déclaré.

En savoir plus: C’est effrayant d’utiliser ChatGPT pour écrire des e-mails de phishing

Depuis le lancement de ChatGPT d’OpenAI l’année dernière, les entreprises ont publié un déluge de logiciels d’IA générative qui peuvent faire des choses comme créer du code, planifier des vacances, écrire des poèmes et répondre à toutes sortes de questions pour vous. Google a dévoilé son propre chatbot AI, Bard, en février, peu de temps après que Microsoft a lancé une nouvelle recherche Bing alimentée par l’IA. Les entreprises de médias sociaux Meta et Twitter ont également annoncé que leurs propres produits d’IA arriveraient bientôt.

En mars, plus de 1 000 leaders de l’IA, de la technologie et d’autres leaders de l’industrie, dont Wozniak et Elon Musk, ont signé une pétition pour arrêter le développement de programmes d’IA au-delà de ChatGPT 4 en raison du « risque profond » que ces systèmes peuvent poser sans aucune réglementation de l’industrie.

« Devrions-nous laisser les machines inonder nos canaux d’information de propagande et de contrevérité ? Devrions-nous automatiser toutes les tâches, y compris celles qui sont satisfaisantes ? Devrions-nous risquer de perdre le contrôle de notre civilisation ? demande la lettre.

