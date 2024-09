Le co-créateur de « Wednesday » confirme le nombre d’épisodes que Tim Burton réalisera dans la saison 2 [Exclusive]

Nous approchons rapidement des deux ans depuis la première saison du méga-succès de Netflix Mercredi a été créée, mais il n’y a toujours pas de date en vue pour quand Jenna OrtegaLa fille de la famille Addams, vêtue de noir, sera de retour. La production est bien avancée, mais l’attention s’est tournée vers un certain autre Tim Burton-projet dirigé pour le moment — Beetlejuice BeetlejuiceLa grande résurrection de The Ghost With the Most, dans laquelle Ortega jouait également, a ramené l’auteur sous les feux de la rampe avec ce qui a été salué comme l’un de ses meilleurs films depuis des années. Maintenant, cependant, il se concentre sur le retour de ses efforts de réalisateur à la télévision pour la saison 2 avec les créateurs Al Gough et Miles Millar.









Dans une vaste conversation sur la Michael Keaton suite et MercrediCollisionneur Steve Weintraub a demandé à Gough à propos de l’implication de Burton en tant que réalisateur dans la saison 2. La première sortie a vu le Edward aux mains d’argent Le cerveau dirige la première moitié de la série de huit épisodes, les quatre derniers épisodes étant répartis entre Gandja Monteiro et James Marshall. Son implication a été essentielle pour donner le ton, insufflant son essence singulière, effrayante et créative à toute la série. Gough a confirmé que la structure sera similaire dans la saison à veniren disant : « Il en fait quatre. Il fait la moitié de la saison comme il l’a fait dans la saison 1. » On ne sait cependant pas exactement de quels épisodes Burton sera responsable.





Pour Gough, avoir Burton impliqué est une bénédiction en raison de la quantité de soins qu’il apporte à MercrediIl a comparé le dévouement du réalisateur pour la saison 2 à ce qu’il a montré en faisant Beetlejuice Beetlejuicene revenant pas par désir cynique de plus d’argent ou à cause d’un contrat, mais parce qu’il aime vraiment le matériel. Entre son mystère effrayant, ses visuels et son humour, la série et Burton étaient un match parfait la première fois, aidant la saison 1 à devenir un succès de 73% auprès des critiques sur Tomates pourries et l’émission de langue anglaise la plus populaire de tous les temps sur la plateforme. De plus, Gough a cité la connexion créative entre Burton et Ortega comme une autre motivation pour que le réalisateur continue avec Mercredi.





« Il adore la série, il adore la faire et il adore travailler avec Jenna, c’est génial. Croyez-moi, nous sommes ravis parce que je suis avec vous, j’aurais pensé qu’il serait du genre ‘Je l’ai fait. Paix à toi’. Ouais. Non, il ne fait pas ça. Je pense que quand il aime quelque chose… C’est le truc, il n’est pas du tout cynique. Et je pense que c’est l’autre raison pour laquelle Beetlejuice a fonctionné, parce qu’il ne l’a pas fait pour une autre raison que le fait de vouloir faire ce film. Il voulait raconter cette histoire. Il n’y a rien de cynique. C’est complètement Tim. Et je pense que c’est incroyable quand on pense qu’il a eu une carrière de quarante ans, il a un style incroyablement spécifique. Nous savons tous ce qu’est un film de Tim Burton, et c’est tellement unique et particulier, et pourtant c’est en quelque sorte complètement universel, et c’est… Il y avait littéralement… Je ne peux penser à aucun autre cinéaste comme lui. »





Où en est la saison 2 de « Mercredi » ?





Des spectacles avec autant de pièces mobiles que Mercredi prendre le temps, surtout avec un casting de stars incluant Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman, Isaac Ordonez, Emma Myers, Dimanche de la joieet Fred Armisenainsi que les nouveaux venus de la saison 2 Steve Buscemi, Christophe Lloydet Thandiwe Newton. Ortega a également franchi un nouveau palier cette fois-ci, en devenant producteur de la série à l’avenir. Jusqu’à présent, Gogh dit « nous sommes à peu près à mi-chemin de la production », pour la saison 2, tandis que Burton travaille toujours sur ses épisodes. Les acteurs et l’équipe sont revenus sur le plateau en mai, ce qui signifie qu’il reste encore beaucoup de travail à faire à la Nevermore Academy, mais tout se déroule bien pour un retour probable à la fin de l’année prochaine.

La saison 2 va prendre de l’ampleur pour Mercredi Addams et ses amis, car elle semble s’appuyer sur l’histoire d’un harceleur et de nombreux autres mystères entourant la ville de Jericho. Pour correspondre à l’attente entre les saisons, il y aura un écart de deux ans entre la dernière finale et la première, ce qui laisse de nombreuses possibilités quant à la direction que pourrait prendre l’histoire. Deux choses que nous savons, grâce à Ortega, sont qu’il y aura plus d’action et d’horreur à mesure que la série commencera à s’inspirer davantage d’influences cinématographiques comme Soirée de bal et CarrieCependant, la saison 2 réduit également un élément qui, selon l’équipe et les téléspectateurs, a freiné la saison 1 : la romance. Mercrediest définitivement dans sa seule saison cette fois-ci, avec plus de place pour se concentrer sur ses amitiés comme avec Enid Sinclair de Myers, et souligner les éléments d’horreur.





En attendant, Mercredi La saison 1 est actuellement en streaming sur Netflix pour ceux qui n’ont pas encore participé à la série effrayante et loufoque de Burton. Restez à l’écoute ici sur Collider pour en savoir plus sur la saison 2 au fur et à mesure que les mises à jour sortent.

Regarder sur Netflix