Le co-créateur de “Rick et Morty”, Justin Roiland, à Hulu, Adult Swim

Les sociétés de divertissement coupent les ponts avec le co-créateur et star de “Rick and Morty” Justin Roiland suite aux révélations selon lesquelles il fait face à des accusations de violence domestique.

Hulu a déclaré mercredi qu’il ne fonctionnerait plus avec Roiland, selon NBC News. Il avait un accord global avec le streamer et a produit ses séries animées “Solar Opposites” et “Koala Man”.

Roiland était le co-créateur et l’un des chefs de file de “Solar Opposites” ainsi que le producteur exécutif et le doubleur de “Koala Man”, qui a été créé plus tôt cette année. Les deux émissions devraient continuer sans lui et refondre ses rôles.

L’annonce de Hulu est intervenue peu de temps après que Adult Swim, qui appartient à Cartoon Network, ait également rompu les liens avec Roiland en lien avec les accusations. Roiland a aidé à créer la populaire série animée “Rick and Morty” de la chaîne câblée, qui a été créée en 2013. Roiland a exprimé à la fois Rick et Morty.

Le spectacle se poursuivra sans son implication. Les rôles vocaux de Roiland seront refondusa également déclaré Marie Moore, vice-présidente principale des communications chez Découverte de Warner Bros. selon NBC News.

Roiland a plaidé non coupable en 2020 d’un chef d’accusation de coups et blessures domestiques avec lésions corporelles et d’un chef d’accusation de faux emprisonnement par menace, violence, fraude et / ou tromperie dans le comté d’Orange, en Californie. Les accusations découlent d’un incident présumé impliquant une femme que Roiland fréquentait à l’époque.

Roiland est également absent chez Squanch Games, la société de jeux vidéo qu’il a cofondée en 2016. La société a déclaré dans un déclaration il a reçu la démission de Roiland la semaine dernière.

CNBC a contacté l’avocat de Roiland, T. Edward Welbourn, mercredi après-midi. “Nous sommes impatients d’effacer le nom de Justin et de l’aider à avancer le plus rapidement possible”, avait précédemment écrit Welbourn dans un communiqué.

Roiland doit revenir au tribunal pour une autre audience le 27 avril.