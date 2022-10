Le co-créateur de “Monster: The Jeffrey Dahmer Story” n’est pas d’accord sur le fait que l’émission était “sympathique” pour le tueur en série

Le co-créateur de “Monster: The Jeffrey Dahmer Story” de Netflix n’était pas d’accord sur le fait que l’émission était “sympathique” pour l’homme qualifié de “Milwaukee Cannibal”.

La série à suspense limitée de Netflix dépeint la vie du tueur en série Jeffrey Dahmer, connu pour avoir commis des meurtres et d’autres actes odieux, notamment la nécrophilie et le cannibalisme, entre 1978 et 1991.

“Je pense que nous montrons un être humain”, a expliqué le co-créateur Ian Brennan à Page Six lors de la première de sa nouvelle série Netflix “The Watcher”. Il est monstrueusement humain, et il est monstrueusement monstrueux et c’est ce que nous voulions en quelque sorte déballer.

“Nous avons essayé de montrer un portrait aussi objectif que possible”, a-t-il noté. “Nous avons fait nos devoirs.”

LA MÈRE DE LA VICTIME DE JEFFREY DAHMER S’EXPRIME SUR LE “MONSTRE” DE NETFLIX : “JE NE VOIS PAS COMMENT ILS PEUVENT FAIRE ÇA”

La série Netflix, créée par Brennan et Ryan Murphy, met en vedette Evan Peters. “Monster: The Jeffrey Dahmer Story” est devenu la deuxième émission la plus populaire de Netflix peu de temps après sa sortie le 21 septembre.

Brennan a expliqué qu’il ne savait pas pourquoi la série avait explosé comme ça.

“Je me suis posé la même question”, a-t-il déclaré au point de vente. “C’est intéressant quand des histoires horribles comme celle-ci résonnent chez les gens. Je pense que c’est une façon pour les gens d’aborder des choses effrayantes sur eux-mêmes, de les regarder (être) représentées à l’écran.”

Les meurtres de Dahmer ont de nouveau fait les gros titres après la sortie de la série par Netflix.

La série elle-même a reçu un contrecoup car il y a un regain d’intérêt pour les meurtres commis par Dahmer.

“Je ne dis à personne ce qu’il faut regarder, je sais que les vrais médias du crime sont énormes, mais si vous êtes vraiment curieux de connaître les victimes, ma famille (les Isbell) est en colère contre cette émission”, Eric Perry, le cousin de La victime de Dahmer, Errol Lindsey, publié sur Twitter. “Cela retraumatise encore et encore, et pourquoi ? De combien de films/émissions/documentaires avons-nous besoin ?”

La mère d’Anthony Hughes, une autre des victimes de Dahmer, a récemment affirmé que la mort de son fils était décrite et les conséquences qui ont suivi dans la série “ne se sont pas produites”.

“Je ne vois pas comment ils peuvent faire ça”, a déclaré Shirley Hughes au Guardian. “Je ne vois pas comment ils peuvent utiliser nos noms et publier des trucs comme ça là-bas.”

Dahmer a avoué 17 meurtres d’hommes et de garçons à Milwaukee entre 1978 et 1991. Les meurtres comprenaient le démembrement, le cannibalisme et la nécrophilie.