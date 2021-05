Le co-créateur de Dogecoin déclare ne pas avoir pensé à son impact environnemental car il l’a fait en deux heures

Le co-créateur de Dogecoin déclare ne pas avoir pensé à son impact environnemental tel qu’il l’a fait en deux heures après que le PDG de Tesla, Elon Musk, ait critiqué la crypto-monnaie en dénonçant publiquement la quantité «insensée» d’énergie utilisée pour produire Bitcoin sur, le co-créateur de Dogecoin, Billy Markus a révélé qu’il avait créé la crypto en seulement deux heures et qu’à l’époque, il n’avait pas pensé aux préoccupations environnementales.L’admission est intervenue à la suite du débat acharné sur l’efficacité énergétique de la crypto-monnaie et les dommages qu’elles causent à l’environnement en raison de la Énergie à forte intensité de carbone requise pour produire de l’électricité pour réussir à « frapper » la cryptographie ou à effectuer des transactions cryptographiques.

Jeudi, Musk s’est rendu sur Twitter et a souligné les retombées environnementales de l’utilisation de cryptos énergivores comme Bitcoin, crypto que le PDG de SpaceX a précédemment soutenu. Musk a également annoncé qu’à partir de maintenant, Tesla, qui a commencé à accepter les paiements pour les voitures en Bitcoin plus tôt en mars, mettra fin à cette pratique.

Au milieu du débat, Markus, qui a co-créé Dogecoin il y a huit ans, a admis qu’au moment de sa création, les préoccupations environnementales étaient la dernière chose à laquelle il pensait. Réagissant au tweet de Musk, Markus, qui s’appelle Shibetoshi Nakamoto sur Twitter, a publié un emoji au visage en pleurs. Quand un autre utilisateur de Twitter lui a demandé s’il considérait l’impact qu’aurait sa création sur l’environnement,

Markus a révélé qu’il avait fait Doge en deux heures et qu’il n’avait «rien envisagé».

Billy quand tu as fait #doge coin Avez-vous essayé de considérer la consommation d’énergie ou n’est-ce pas quelque chose auquel vous avez pensé? Comment la communauté de développement peut-elle rendre doge plus efficace? – TerryTips (@TerrysFishyTips) 13 mai 2021

J’ai fait doge en 2 heures environ, je n’ai rien pensé – Shibetoshi Nakamoto (@ BillyM2k) 13 mai 2021

Suite aux tweets, Musk a tweeté plus tard dans la journée qu’il travaillait avec les créateurs de Dogecoin – le meme-crypto avec le visage d’un Shiba Inu – pour augmenter l’efficacité énergétique des transactions du système.

Alors que les tweets de Musk ont ​​conduit à de nouveaux débats sur la crypto « verte », l’utilisation intense d’énergie par Bitcoin et d’autres crypto-monnaies a déjà été soulignée dans le rapport « Bitcoin’s Dirty Little Secrets ». Le rapport de recherche de la Bank of America, publié le 17 mars 2021, indique que les émissions de CO2 liées à la plus grande crypto-monnaie du monde sont égales à celles de la Grèce. Avertissement à ses clients et investisseurs, BofA a déclaré que la consommation d’énergie de Bitcoin est presque au même niveau que celle de grandes entreprises comme American Airlines, qui dessert plus de 200 millions de passagers chaque année, et même l’ensemble du gouvernement fédéral américain, qui emploie 2 millions de personnes. Les données collectées par l’Université de Cambridge et l’Agence internationale de l’énergie indiquent également un pic significatif en 2021 pour les niveaux de consommation d’énergie Bitcoin.

Certains investisseurs et militants écologistes de Tesla ont été de plus en plus critiques sur la façon dont le bitcoin est créé ou «extrait», les ordinateurs de haute puissance rivalisent pour résoudre des énigmes mathématiques complexes dans un processus énergivore qui repose souvent sur les combustibles fossiles, en particulier le charbon.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici