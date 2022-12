Le co-chef du complot d’enlèvement de Whitmer écope de 16 ans de prison – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

GRAND RAPIDS, Michigan (AP) – Le co-chef d’un complot visant à kidnapper la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a été condamné mardi à 16 ans de prison pour avoir conspiré en vue d’enlever le démocrate et de faire sauter un pont pour faciliter une évasion.

La peine d’Adam Fox est la plus longue de toutes les personnes condamnées dans le complot jusqu’à présent, bien qu’elle soit nettement plus courte que la peine à perpétuité demandée par les procureurs.

Fox, 39 ans, est retourné devant le tribunal fédéral quatre mois après que lui et Barry Croft Jr. aient été reconnus coupables de complot lors d’un deuxième procès à Grand Rapids, Michigan.

Ils ont été accusés d’avoir organisé un complot sauvage pour attiser les extrémistes antigouvernementaux juste avant l’élection présidentielle de 2020. Leur arrestation, ainsi que la capture de 12 autres, a été une coda étonnante pour une année tumultueuse de conflits raciaux et de troubles politiques aux États-Unis.

Le gouvernement a déclaré que Croft offrait des compétences et une idéologie de fabrication de bombes tandis que Fox était «la force motrice exhortant leurs recrues à prendre les armes, à kidnapper le gouverneur et à tuer ceux qui se dressaient sur leur chemin».

Mais le juge Robert J. Jonker a déclaré que si la peine de Fox était nécessaire comme punition et comme moyen de dissuasion contre de futurs actes similaires, la demande du gouvernement pour la prison à vie n’est “pas nécessaire pour atteindre ces objectifs”.

“C’est trop. Quelque chose de moins que la vie fait le travail dans cette affaire”, a déclaré Jonker, ajoutant plus tard que 16 ans derrière les barreaux “c’est encore très longtemps dans mon esprit”.

Jonker a déclaré qu’il considérait également le bagage émotionnel que Whitmer devait porter en raison de l’intrigue.

“Cela affecte sans aucun doute d’autres personnes qui occupent une fonction publique ou envisagent une fonction publique”, a-t-il déclaré. «Ils doivent compter le coût. Cela nécessite une condamnation ferme de la part du tribunal.

En plus de la peine de prison, Fox devra purger cinq ans de liberté surveillée. Il sera également crédité de plus de deux ans de détention depuis son arrestation.

“Répondre aux complots de terrorisme intérieur a été une priorité pour le ministère de la Justice depuis sa création et nous allons continuer à ne ménager aucune dépense pour nous assurer que nous perturbons des complots comme ceux-ci”, a déclaré l’avocat américain Andrew Birge aux journalistes devant le palais de justice après le condamnation.

Fox portait des vêtements de prison orange avec de longs cheveux lissés en arrière et une barbe pleine. Il a montré peu de réaction lorsque la phrase a été lue.

Daniel Harris, qui a été acquitté par un jury plus tôt cette année pour son implication dans le complot, s’est assis à côté de la mère de Fox dans la galerie et l’a étreinte après la lecture de la condamnation. Fox a regardé plusieurs fois dans la galerie, prononçant souvent des mots.

Il a secoué la tête et a souri à plusieurs reprises pendant que le procureur adjoint américain Nils Kessler parlait. Kessler a déclaré que le sourire narquois de Fox était un signe qu’il ne montrait aucun regret.

Fox et Croft ont été condamnés lors d’un deuxième procès en août, des mois après qu’un autre jury de Grand Rapids n’a pas pu rendre de verdict mais a acquitté Harris et un autre homme. Croft, un camionneur de Bear, Delaware, sera condamné mercredi.

En 2020, Fox et Croft ont rencontré des provocateurs partageant les mêmes idées dans l’Ohio, se sont entraînés avec des armes dans le Michigan et le Wisconsin et ont fait un tour pour «mettre les yeux» sur la maison de vacances de Whitmer avec des lunettes de vision nocturne, selon des preuves.

“Les gens doivent arrêter avec la colère mal placée et placer la colère là où elle devrait aller, et c’est contre notre gouvernement tyrannique”, a déclaré Fox ce printemps-là, bouillant sur les restrictions COVID-19 et les menaces perçues à la possession d’armes à feu.

Whitmer n’a pas été blessé physiquement. Le FBI, qui était secrètement intégré au groupe, a rompu les choses à l’automne.

«Ils n’avaient pas vraiment de plan pour savoir quoi faire avec le gouverneur s’ils la saisissaient réellement. Paradoxalement, cela les a rendus plus dangereux, pas moins », a déclaré Kessler dans un dossier au tribunal avant l’audience.

À l’époque, Fox vivait dans le sous-sol d’un aspirateur de la région de Grand Rapids, lieu de rencontres clandestines avec des membres d’un groupe paramilitaire et un agent infiltré du FBI. Son avocat, Christopher Gibbons, a déclaré qu’il était déprimé, anxieux et qu’il fumait de la marijuana quotidiennement.

Gibbons avait dit qu’une condamnation à perpétuité serait extrême.

“Mon client tient son procès-verbal, maintient son innocence et il a hâte de tout présenter devant le panel de la Cour d’appel”, a déclaré Gibbons aux journalistes après la condamnation de mardi.

Jonker a déclaré que rien ne le faisait penser à Fox comme un “leader naturel”, mais a déclaré que des complots comme le complot visant à kidnapper Whitmer prenaient “beaucoup de carburant” et que Fox “l’avait fourni”.

“Il est important de reconnaître que la probabilité que cela se produise, Dieu merci, était faible parce que les forces de l’ordre étaient intervenues tôt”, a déclaré Jonker. “Je pense que les chances que cela se produise étaient incroyablement faibles.”

En plaidant mardi pour une peine à perpétuité, Kessler a déclaré: “Je pense que vous pourriez dire que rien de tout cela ne serait arrivé si M. Fox n’était pas impliqué.”

“Ils voulaient une seconde guerre civile ou révolution”, a déclaré Kessler à propos des conspirateurs. «Ils voulaient tout gâcher pour tout le monde. Il ne s’agissait pas de masques ou de vaccins. Ils parlaient de renverser le gouvernement avant la pandémie de coronavirus. Ils avaient assez d’armes et d’armures pour une petite guerre.

Fox a été régulièrement exposé à une “rhétorique incendiaire” par des informateurs du FBI, en particulier le vétéran de l’armée Dan Chappel, qui “a manipulé non seulement le sens du” patriotisme “de Fox, mais aussi son besoin d’amitié, d’acceptation et d’approbation masculine”, a déclaré Gibbons.

Deux hommes qui ont plaidé coupables de complot et ont témoigné contre Fox et Croft ont reçu des pauses substantielles allant de 2 ans et demi à quatre ans derrière les barreaux.

Trois membres d’un groupe paramilitaire qui s’est entraîné avec Fox ont été reconnus coupables en octobre d’avoir fourni un soutien matériel à un acte terroriste. Leurs peines, prononcées plus tôt ce mois-ci devant un tribunal d’État, allaient de 7 à 12 ans.

Cinq autres attendent leur procès dans le comté d’Antrim, où se trouve la maison de vacances de Whitmer.

Lorsque le complot a été éteint, Whitmer a blâmé le président de l’époque, Donald Trump, affirmant qu’il avait «réconforté ceux qui semaient la peur, la haine et la division». En août, Trump a qualifié le plan d’enlèvement de “faux accord”.

