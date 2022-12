Le co-chef du complot de 2020 visant à kidnapper la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, est condamné à 16 ans de prison

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

L’un des deux hommes qui auraient été à la tête d’un complot visant à kidnapper et potentiellement blesser le gouverneur du Michigan en 2020 a été condamné à 16 ans de prison.

Le ministère de la Justice a annoncé mardi la condamnation d’Adam Fox, tout en notant que son co-conspirateur Barry Croft Jr serait condamné mercredi.

Selon le gouvernement fédéral, « Fox et Croft avaient l’intention de kidnapper la gouverneure Gretchen Whitmer de son chalet de vacances près d’Elk Rapids, dans le Michigan, et d’utiliser les dispositifs destructeurs pour faciliter leur complot en nuisant et en gênant les détails de sécurité du gouverneur et tous les agents de la force publique. ”

M. Croft a également été reconnu coupable de possession d’un engin explosif improvisé fabriqué à partir d’un feu d’artifice commercial pour servir de grenade. Selon le DoJ, les deux hommes et d’autres ont discuté de la possibilité de placer un explosif sous un viaduc d’autoroute inter-États.

“La peine d’aujourd’hui reflète l’engagement inébranlable du ministère de la Justice à protéger nos élus, nos agents chargés de l’application des lois et nos fonctionnaires dévoués contre les menaces criminelles et la violence – et à tenir les auteurs de tels actes pleinement responsables en vertu de la loi”, a déclaré le procureur général adjoint Matthew. Olsen.

Deux hommes qui ont témoigné contre les deux hommes ont déjà été condamnés et condamnés à des peines beaucoup plus légères – l’un a purgé une peine de deux ans et demi avant d’être libéré, tandis qu’un autre purge une peine de quatre ans de prison.

Mme Whitmer n’était pas réélue en 2020, lorsque le complot a été déjoué par des agents fédéraux. Mais elle s’est à nouveau présentée aux élections deux ans plus tard, battant facilement le challenger républicain soutenu par Trump, Tudor Dixon.

L’ancien président Donald Trump s’est demandé si le complot avait vraiment eu lieu plus tôt cette année, reflétant les conspirations que les républicains d’extrême droite au Congrès ont propagées à propos de l’attaque contre le Congrès perpétrée par les partisans de M. Trump le 6 janvier.

Son État d’origine (et son administration) a fait l’objet de certains des débats les plus houleux sur les restrictions de Covid-19 dans le pays ; Le Michigan est un État violet foncé et de nombreux résidents conservateurs de l’État se sont irrités de la fermeture par Mme Whitmer d’entreprises non essentielles au début de 2020. De nombreuses autorités et ordonnances de Mme Whitmer seraient plus tard annulées par la législature contrôlée par le GOP de l’État.