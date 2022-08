Le co-animateur du podcast d’Anne Heche décrit la perte d’une “belle amie” dans un hommage sincère

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Moins d’une semaine après la mort d’Anne Heche, sa partenaire de podcast Heather Duffy a écrit un hommage sincère à l’actrice, la qualifiant de “belle amie avec l’âme la plus gentille”.

Duffy et Heche, qui avaient 53 ans au moment de sa mort, ont co-animé le podcast “Better Together”.

L’actrice de “Six jours, sept nuits” a été déclarée en état de mort cérébrale vendredi et plus tard retirée de l’assistance respiratoire après avoir subi une lésion cérébrale anoxique “grave” lorsqu’elle a écrasé sa voiture dans une maison de Los Angeles plus tôt ce mois-ci.

“J’ai dû prendre un moment pour commencer à traiter la perte profonde de ma belle amie avec l’âme la plus gentille que je connaisse”, a écrit Duffy dans un post Instagram mercredi qui comprenait une photo des deux amis dos à dos souriant. “Anne était joyeuse malgré tous les défis auxquels elle a été confrontée dans sa vie. Elle était honnête malgré le fait qu’elle travaillait dans une entreprise qui fait semblant. Répandre l’amour et la gentillesse dans le monde est ce qui comptait le plus pour elle, même si, parfois, le le monde ne l’a pas rendu.”

LA MORT D’ANNE HECHE A DIRIGÉ UN ACCIDENT: CORONER

Duffy a ajouté que beaucoup ne réalisent pas la “bravoure” qu’il a fallu et le “sacrifice” que Heche a fait en 1997 lorsqu’elle a décidé d’amener sa petite amie de l’époque, Ellen DeGeneres, à la première de “Volcano”.

“Sa position publique pour l’égalité a permis à de nombreuses personnes LGBTQ+ dans le monde de voir un avenir où elles pourraient vivre dans leur vérité, ce qui comptait plus que tout pour elle”, a-t-elle écrit. “Nous avons parcouru un long chemin grâce à sa vérité, sa bravoure et sa gentillesse à ce moment, il y a 25 ans, lorsqu’elle a choisi d’amener une femme comme cavalière à la première de Volcano.”

Elle a dit qu’elle aurait aimé que les médias parlent à Heche de “la sévérité avec laquelle ils l’ont jugée dans les moments où elle a pris position pour l’égalité”.

Heche a déclaré au podcast “Behind the Velvet Rope” plus tôt cette année qu’elle “voulait défendre l’amour” en amenant DeGeneres à la première, mais cela a eu un impact énorme sur sa carrière.

ACCIDENT DE VOITURE D’ANNE HECHE : UN APPEL AU 911 RÉVÈLE LA PANIQUE D’UN VOISIN APRÈS QUE L’ACTRICE S’EST EFFONDÉE À LA MAISON

En 2020, elle a raconté “Dancing With the Stars” à cause de sa relation avec DeGeneres, elle n’a pas travaillé sur un film en studio pendant 10 ans. L’année dernière, Duffy a appelé Heche “l’original annulé” sur le podcast.

“Elle était bien en avance sur nous, et nous sommes tous en train de rattraper notre retard”, a poursuivi Duffy. “Volez librement, mon ami. Ce monde n’a jamais été fait pour quelqu’un d’aussi beau que vous.”

La semaine dernière, le producteur de “Better Together” Ryan Tillotson a écrit sur sa perte “irremplaçable”.

“Plus qu’une hôte bien-aimée, Anne était mon amie, ma collaboratrice et une sacrée bonne actrice. Anne a ajouté de la vie à chaque pièce dans laquelle elle est entrée avec sa formidable énergie et sa présence accueillante.”

Heche a deux fils : Homer, 20 ans, et Atlas, 13 ans.