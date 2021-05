Le réalisateur de l’acteur et cinéaste Rajiv Kapoor, Prem Granth, a récemment terminé 25 ans de sa sortie. Le film mettait en vedette feu Rishi Kapoor et Madhuri Dixit-Nene dans les rôles principaux. L’acteur de ‘Devdas’ s’est rendu sur sa page Instagram et a partagé quelques photos BTS des décors et a écrit: « Un film emblématique basé sur un sujet en avance sur son temps # 25YearsOfPremGranth. » Sur l’une des photos, Madhuri est vu en train de poser avec un enfant artiste.

Le jeune acteur n’est nul autre Saloni Chopra de «MTV Girls on Top» diffusé en 2016. Elle a posté la photo que Madhuri a partagée et a écrit une anecdote intéressante. Saloni a déclaré: « Votre fille est-elle toujours la plus mignonne ou quoi?! Quand @madhuridixitnene a téléchargé cette photo la nuit dernière, j’ai fangirled si fort que j’ai presque oublié de la modifier pour qu’elle corresponde à mon ambiance TL. »

Elle a en outre écrit: «Fait amusant: j’ai un ‘surnom’ (Tina) et un ‘prénom’ (Saloni) – bien sûr, personne à la maison ne m’appelle Saloni. me présenter avec les deux noms, alors quand je rencontrais des gens, je disais toujours: «Salut, je m’appelle Tina et Saloni». Et puis tous les jours sur le plateau, @madhuridixitnene venait vers moi et me disait « Tina, comment tu t’appelles encore? » confus, je dirais ‘C’est Tinno-non. Et elle demanderait’ non non, l’autre? ‘ »

Saloni a ajouté: « Le lendemain, elle venait et disait » Saloni, comment tu t’appelles? » – Je dirais avec frustration « c’est seulement Saloni! » et elle riait et disait « Non, l’autre? » De toute évidence, son sens de l’humour a gagné mon sens de la logique. Avez-vous un surnom, des cupcakes? AUSSI … comment est-elle CETTE belle #madhuridixit #premganth #memories #throwback #throwbackwednesday #bollywood #india #nickname #childhoodmemories. «

Pendant ce temps, ‘Prem Granth’ a également joué le rôle de feu Shammi Kapoor et Anupam Kher dans des rôles clés.