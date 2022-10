Le co-accusé du faux milliardaire Justin Costello règle la plainte de la SEC

Mais l’acte d’accusation fait référence au co-conspirateur non identifié et non inculpé de Costello avec les initiales de Ferraro, se livrant au même comportement que celui allégué par la plainte de la SEC.

Costello, 42 ans, est lui-même accusé à la fois dans la plainte civile de la SEC et dans une inculpation pénale fédérale connexe de s’être fait passer pour un milliardaire, un MBA de Harvard et un vétéran de la guerre des forces spéciales en Irak blessé à deux reprises pour escroquer des investisseurs et d’autres personnes de 35 millions de dollars.

La Securities and Exchange Commission a accepté de régler une poursuite civile contre un homme accusé de cinq stratagèmes distincts de pompage et de vidage de penny stock, ont révélé vendredi des documents judiciaires.

Un porte-parole de la SEC a déclaré à CNBC : “Nous n’avons aucun commentaire au-delà des dépôts publics”.

L’avocat de Ferraro, Jeffrey Cox de Boca Raton, en Floride, a refusé de commenter la requête en jugement, notant qu’elle n’avait pas encore été signée par un juge.

Cox a également refusé de dire si Ferraro avait coopéré avec les procureurs fédéraux dans l’affaire contre Costello, qui a plaidé non coupable.

Un avocat civil de Costello n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Costello a été arrêté plus tôt ce mois-ci par une équipe SWAT du FBI dans une région éloignée à l’extérieur de San Diego quelques jours après avoir omis de se rendre pour faire face à des accusations de fraude sur titres et de fraude électronique comme il l’avait convenu. Il transportait des dizaines de milliers de dollars en devises américaines et mexicaines, une fausse carte d’identité, des lingots d’or et plusieurs cartes bancaires et chéquiers, selon les procureurs.

Il a été condamné à une détention sans caution en attendant son procès et envoyé dans l’État de Washington.

La plainte de la SEC indique que Costello a rencontré Ferraro à la mi-2019 lorsque Ferraro était un investisseur dans la société de Costello, la GRN Holding Corporation cotée en bourse, et avait publié des informations sur la société sur divers forums d’investisseurs.

Ferraro était un utilisateur fréquent de Twitter avec le pseudo @computebux, qui comptait plus de 10 000 abonnés. Près de 90% des près de 13 000 tweets que Ferraro a publiés de 2019 à la mi-2020 faisaient référence à une ou plusieurs actions spécifiques, selon la SEC.

“Dans chaque programme de promotion d’actions, Ferraro a recommandé un penny stock que lui et / ou Costell possédaient aux abonnés Twitter de Ferraro et au public”, a déclaré la plainte de la SEC.

Ferraro a compris que ses tweets “entraîneraient une augmentation du cours de l’action”, indique la plainte.

“Dans ses tweets promotionnels, Ferraro n’a pas révélé que lui et / ou Costello avaient l’intention de vendre leurs propres avoirs de ces actions sur le marché gonflé que les tweets de Ferraro ont contribué à créer. Ferraro n’a pas non plus révélé que Costello avait accepté de payer à Ferraro une partie de les bénéfices de Costello provenant de certains des programmes de promotion d’actions », a allégué la SEC.

Les actions promues dans le cadre du stratagème comprenaient Canal Capital Corp., Exploration des contreforts , REMSleep Holdings Clancy Systems International, ainsi que deux sociétés qui ont fusionné, Hempstract et Riverdale Oil and Gas Corp.

“Grâce à ces stratagèmes présumés, Costello et Ferraro ont réalisé ensemble environ 792 000 dollars de bénéfices commerciaux illicites”, a déclaré la SEC dans un communiqué de presse au début du mois.

La plainte indique qu’en 2019 et 2020, Ferraro s’est engagé séparément dans des programmes de promotion d’actions impliquant les penny stocks Powerdyne International et South Beach Spirits.