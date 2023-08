Le co-accusé de l’affaire Trump docs a de nouveau été mis en accusation

Le dernier accusé dans l’affaire des documents classifiés de l’ancien président Donald Trump n’a pas réussi à plaider devant le tribunal jeudi en raison d’un problème avec son avocat local, a rapporté NBC News.

Carlos De Oliveira, un gestionnaire immobilier de la station balnéaire de Trump à Palm Beach, Mar-a-Lago, devait être interpellé aux côtés d’un autre coaccusé lors d’une comparution devant le juge magistrat Shaniek Mills Maynard dans un palais de justice fédéral de Fort Pierce, en Floride.

Mais le juge a accordé une prorogation à De Oliveira jusqu’à mardi prochain parce que son avocat local n’a pas présenté tous les documents judiciaires nécessaires dans l’affaire, a rapporté NBC.

C’était la deuxième fois que l’inscription d’un plaidoyer de De Oliveira dans l’affaire était reportée en raison d’un blocage judiciaire.

Walt Nauta, le valet de chambre de Trump, a plaidé non coupable des dernières accusations portées contre lui lors de l’audience, selon NBC.

La mise en accusation prévue jeudi dans l’affaire de l’avocat spécial Jack Smith découlait d’un nouveau lot d’accusations déposées dans un acte d’accusation de remplacement le mois dernier.

Trump, qui a également été frappé d’accusations supplémentaires dans l’acte d’accusation de remplacement, a déjà plaidé non coupable. L’ancien président a renoncé sa comparution dans la procédure judiciaire de jeudi.

Trump a été inculpé pour la première fois en juin de 37 chefs d’accusation, notamment de rétention délibérée d’informations sur la défense nationale et de complot en vue d’entraver la justice. Les accusations concernent le stockage par Trump de centaines de documents classifiés sensibles à Mar-a-Lago, et ses efforts présumés pour garder ces dossiers du gouvernement, après avoir quitté la présidence en 2021. Nauta a également été accusé à ce moment-là de six crimes.

Le mois suivant, Smith a présenté un acte d’accusation de remplacement qui a ajouté trois nouveaux chefs d’accusation contre Trump. Deux de ces nouveaux chefs d’accusation portent sur une tentative présumée de supprimer des images de surveillance de Mar-a-Lago en juin 2022. Les images de sécurité avaient été assignées à comparaître par un grand jury fédéral, selon l’acte d’accusation.