Le CN déclare une panne ferroviaire causée par une mise à niveau logicielle

La panne massive sur les lignes de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, qui a retardé des milliers de navetteurs de la région de Toronto mardi, à l’heure de pointe du soir, peut être attribuée à une mise à niveau logicielle, selon la société.

« Pour le moment, nos équipes ont déterminé que cela était dû à une mise à niveau des systèmes internes, qui a affecté la capacité du CN à se connecter à Internet », a déclaré le porte-parole du CN, Jonathan Abecassis, en entrevue.

« Il n’y a aucune indication d’un quelconque incident de cybersécurité. À aucun moment la sécurité du public n’a été compromise et à aucun moment les données n’ont été affectées. »

La panne numérique « a rendu impossible la connexion du CN à Internet », a-t-il précisé. Il a également interdit à l’autorité régionale de transport Metrolinx et à ses trains GO Transit de se connecter aux serveurs du CN – essentiels aux communications numériques qui indiquent aux locomotives où se déplacer – a déclaré Abecassis. Les trains GO Transit circulent en partie sur des voies appartenant au CN.

La connectivité partielle a été rétablie vers 15h45, alors que certains trains ont repris la circulation avec des heures de retard après le début de la panne à 12h30. La récupération du système était presque terminée à 20 heures et entièrement résolue dans la nuit, a déclaré Abecassis.

Plus tôt, le dysfonctionnement informatique avait forcé les trains de banlieue de GO Transit dans la région du Grand Toronto à s’arrêter à la gare la plus proche, tandis que les usagers se pressaient à la gare Union du centre-ville aux heures de pointe dans l’espoir que le réseau reprenne.

La liaison ferroviaire reliant le centre-ville à l’aéroport Pearson de Toronto est également au point mort, tandis que plus de 30 arrivées et départs de Via Rail à la gare Union étaient en retard – 11 de plus de deux heures, y compris des itinéraires très fréquentés à destination ou en provenance de Montréal, Ottawa et Windsor, en Ontario. — selon les données compilées par Greg Gormick, qui dirige On Track Consulting.

Aucun train de marchandises du CN n’a connu de retards majeurs, tandis que les trains de banlieue EXO dans la région de Montréal et les trains de voyageurs Amtrak en provenance des États-Unis étaient également en service, a déclaré Abecassis.

Après la panne du système de répartition informatisé du CN, une poignée de contrôleurs de la circulation ferroviaire ont commencé à émettre des ordres par stylo et papier qui ont ensuite été envoyés aux conducteurs par radio pour déplacer les trains vers des gares ou d’autres zones sûres de la voie, où ils ont été arrêtés, selon deux des sources ferroviaires qui ont parlé sous couvert d’anonymat parce qu’elles n’étaient pas autorisées à parler officiellement.

Les trains EXO sont expédiés directement par le CN, qui a pu revenir à des techniques manuelles pour les maintenir en mouvement, a déclaré Abecassis.

Pendant la panne, le CN a travaillé avec GO Transit pour assumer temporairement ses responsabilités de répartition des trains, a indiqué le CN. « Cela a permis la reprise partielle des services GO et Via » à partir de la fin de l’après-midi.

« Nous allons travailler avec Metrolinx pour mettre en place des processus afin d’éviter que cela ne se reproduise », a déclaré Abecassis.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 4 octobre 2023.