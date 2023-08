Le CN accusé d’avoir suivi secrètement l’emplacement d’un employé, selon un syndicat

La plus grande compagnie ferroviaire du Canada est accusée de suivre bien plus que ses trains et son fret.

La Conférence ferroviaire Teamsters Canada, le syndicat qui représente 5 500 employés des chemins de fer du Canadien National, allègue que le CN surveille les allées et venues d’un opérateur ferroviaire en dehors des heures de travail grâce à une tablette émise par l’entreprise.



« C’est de l’espionnage, c’est mal et c’est illégal à notre avis », selon le directeur des affaires publiques de Teamsters Canada, Christopher Monette, qui ajoute « en plus d’être effrayant, c’est carrément dystopique. C’est quelque chose qui ne devrait pas arriver.

Le syndicat affirme avoir des raisons de s’inquiéter du fait qu’un grand nombre d’employés du CN Rail pourraient également avoir été suivis par l’entreprise pendant leur temps libre après le travail.

S’adressant à CTV National News, Monette a déclaré que le CN « ne nous a pas dit que cela se passait et qu’il n’a pas demandé le consentement des travailleurs pour utiliser les données de géolocalisation » des appareils émis par leur entreprise et croit que le CN essayait de garder secrètes ses méthodes de suivi. .

« Nous n’avons découvert cela que par accident, grâce à un processus de divulgation dans le cadre duquel l’entreprise a été obligée de divulguer les raisons pour lesquelles elle sanctionnait un travailleur », selon Monette.

CTV National News a demandé une entrevue au CN, ce que l’entreprise a refusé. Ils ne confirmeraient ou ne nieraient pas non plus s’ils suivaient la localisation d’un ou plusieurs de leurs employés via des tablettes fournies par l’entreprise.

Le porte-parole du CN, Jonathan Abecassis, a envoyé un bref communiqué par courriel indiquant que l’entreprise « utilise les données GPS pour assurer la sécurité de ses employés en service, ainsi que de son équipement et de ses biens ».

« Nous sommes en discussions avec la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada à ce sujet, nous refuserons donc de commenter davantage. »

Ces allégations soulèvent des questions plus vastes pour les millions de travailleurs canadiens qui ont reçu des ordinateurs portables, des téléphones ou d’autres appareils fournis par l’entreprise.

L’avocat spécialisé en droit du travail Stuart Rudner dit qu’il entend souvent des clients « parler de leur droit à la vie privée et intenter des poursuites pour atteinte à la vie privée. La réalité est qu’il existe très peu de lois au Canada traitant de la vie privée.

En 2022, l’Ontario a été la première province au pays à publier une loi sur la surveillance électronique. La récente loi, baptisée « Working for Workers Act », n’empêche pas les employeurs d’utiliser des logiciels de surveillance pour surveiller leur personnel, à condition qu’ils soient transparents sur la manière dont ils suivent leur personnel.

« Là où les entreprises ont des ennuis, c’est lorsqu’elles ne disent pas à leurs employés qu’elles sont surveillées », explique Rudner. « Il va être assez difficile de penser à une raison commerciale légitime pour suivre quelqu’un en dehors de ses heures de travail. »

Pendant la pandémie, de plus en plus de personnes ont commencé à travailler à domicile, ce qui a conduit davantage d’entreprises à acheter et à mettre à niveau des logiciels permettant de suivre la productivité et la localisation de leur personnel en dehors des bureaux traditionnels.

L’analyste et avocat en cybersécurité Ritesh Kotak estime que les employés qui disposent d’un téléphone, d’une tablette ou d’un ordinateur portable au travail devraient essayer d’acheter leurs propres appareils personnels pour les utiliser en dehors des heures de travail.

« Ces problèmes de haute technologie ont des solutions vraiment rudimentaires », explique Kotak.

Il dit également qu’il utilise une languette pour couvrir la caméra de son ordinateur de travail lorsqu’il n’est pas en appel vidéo. Kotak ajoute que, si possible, les employés devraient mettre leurs appareils de travail en mode avion en dehors des heures de travail.

« Il est important de comprendre que les informations (provenant de vos appareils) sont collectées en permanence par l’employeur, qu’elles sont probablement stockées et que des tiers peuvent y avoir accès. »

Monette estime que « les travailleurs de tout le pays, dans tous les secteurs, doivent vraiment en être conscients ».

Le syndicat des Teamsters affirme vouloir combattre le CN, confirmant que ses avocats sont en train d’acheminer une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada.