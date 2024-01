Le CM le plus corrompu, dit Rahul Gandhi en Assam ; Himanta Biswa Sarma riposte | Dernières nouvelles Inde

GUWAHATI : Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a intensifié jeudi son attaque contre le gouvernement dirigé par Himanta Biswa Sarma peu après l’entrée du Bharat Jodo Nyay Yatra dans l’Assam, décrivant Sarma comme le ministre en chef « le plus corrompu », une accusation qui a suscité une réponse rapide et acerbe de Sarma qui a appelé la famille Gandhi, la plus corrompue du pays. Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, s’adresse jeudi à une réunion publique lors du Bharat Jodo Nyay Yatra (PTI VIA @INCIndia)

« Le gouvernement de l’Assam est l’un des plus corrompus. Vous en êtes tous conscients. Nous le soulignerons lors de notre yatra… probablement le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, est le plus corrompu », a déclaré Gandhi, 53 ans, peu après l’entrée du Bharat Jodo Nyay Yatra dans l’Assam depuis le Nagaland jeudi.

Le yatra est parti de Tuli dans le Nagaland tôt jeudi avant d’entrer dans l’Assam à Haluating dans le district de Sivasagar vers 9 heures du matin. De là, il s’est déplacé vers le district de Jorhat où Gandhi passera la nuit avant de se rendre dans le district de Majuli vendredi matin.

« Ce n’est pas seulement lui (Himanta), mais aussi l’épouse de Sarma et d’autres membres de la famille qui sont embourbés dans la corruption. Il pense qu’il peut acheter le peuple de l’Assam, mais il a tort », a ajouté Gandhi. Le député de Wayanad a également réitéré ses attaques contre le parti Bharatiya Janata et Rashtriya Swayamsewak Sangh, les accusant de répandre la haine dans le pays et d’inciter les adeptes d’une religion à se battre avec l’autre.

“Leur objectif est d’amener le public à se battre et ensuite à piller son argent”, a-t-il déclaré, présentant le yatra comme un contraste saisissant. Le yatra, a-t-il ajouté, a été inspiré par les enseignements de Srimanta Sankardev, saint érudit et réformateur socio-religieux des XVe et XVIe siècles d’Assam qui cherchait à unir toutes les communautés de l’État.

Sarma, qui a quitté le Congrès en 2014 et est largement reconnu pour avoir joué un rôle clé dans l’expansion du BJP dans le nord-est, a riposté en quelques heures. “Selon moi, la famille la plus corrompue du pays est celle des Gandhis”, a déclaré Sarma aux journalistes.

« Depuis l’arnaque de Bofors jusqu’à permettre à (Warren) Anderson (d’Union Carbide) de fuir le pays après la tragédie gazière de Bhopal, ils sont responsables de tout. Ils ne sont pas seulement corrompus, mais ils font également double emploi », a déclaré Sarma.

Sarma, qui accuse le yatra dirigé par Rahul Gandhi d’être contre les hindous, a déclaré jeudi que le yatra était destiné uniquement aux « miyas » (une référence aux musulmans de langue bengali de l’Assam et originaires du Bangladesh) et a déclaré que seuls certains les gens de cette communauté iront assister aux événements de Gandhi dans l’État.

Le yatra de Rahul Gandhi a fait la une des journaux quelques minutes après avoir traversé l’État lorsque son bus spécialement conçu ne s’est pas arrêté à Amguri, dans le district de Sivasagar, où une femme dirigeante du Congrès, expulsée du parti en 2023 pour six ans, était assise au bord de la route. avec des centaines de partisans en quête de « nyay », ou justice.

Angkita Dutta, fille d’un ancien ministre du Congrès et ancien chef du Congrès de la jeunesse indienne de l’Assam, a été expulsée du parti l’année dernière après avoir déposé une plainte contre le président national de l’IYC, Srinivas BV, l’accusant de harcèlement.

« J’ai été expulsé du parti sans entendre ma version de l’histoire. Cela fait maintenant 10 mois que je suis en exil et je n’ai adhéré à aucun autre parti. J’espérais rencontrer Gandhi et obtenir justice, mais cela ne s’est pas produit », a déclaré Dutta aux journalistes.

Le chef du Congrès de l’Assam, Bhupen Borah, a attribué les motifs de sa protestation. « Elle (Dutta) est devenue victime d’un complot politique. Tout le monde sait que je lui avais assuré de rendre justice dans la plateforme de notre parti. Mais le lendemain, le ministre en chef Himanta Biswa Sarma a déclaré que si elle déposait une plainte à la police, il garantirait que justice soit rendue et Dutta a déposé sa plainte à la police. Il s’agit maintenant d’une question d’enquête et de procédure en instance et nous ne pouvons pas intervenir. Nous accepterons tout jugement rendu par le tribunal », a déclaré Borah.

Dutta, la fille aînée de feu Anjan Dutta, ancien ministre du Congrès d’Assam, avait été interrogée à la fois par la Direction de l’application des lois (ED) et le Bureau central d’enquête (CBI) en 2022 pour son implication présumée dans l’escroquerie financière du groupe Saradha.

Le yatra, long de 6 700 km en mode hybride (à pied et en bus), parti dimanche de Thoubal, dans le Manipur déchiré par les conflits, culminera à Mumbai le 20 mars après avoir traversé 15 Etats.

Le yatra de Gandhi s’est arrêté dans un bureau de pachayat à Mariani, dans le district de Jorhat, où étaient distribués des formulaires de demande d’aide sociale visant à promouvoir l’entrepreneuriat parmi les femmes membres des groupes d’entraide (SHG).

Comme les dates de délivrance des formulaires, qui permettraient à près de 3,9 millions de candidats d’obtenir ₹L’unité du Congrès d’Assam a affirmé qu’il s’agissait d’une décision délibérée du gouvernement dirigé par le BJP de l’État pour tenter d’empêcher les femmes de venir à l’événement de Gandhi.

« Le gouvernement de l’Assam a essayé d’empêcher les femmes de rencontrer Gandhi, mais il a plutôt choisi d’aller les rencontrer. Ils sont très heureux et remercient Gandhi pour le yatra car ils pensent que s’il n’avait pas visité l’Assam, le gouvernement de l’État n’aurait peut-être pas annoncé le projet », a déclaré le président du Congrès de l’Assam, Bhupen Borah.

