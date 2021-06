Le cluster de Covid dans le nord-ouest au centre de l’épidémie de Delta alors que les cas se propagent

Un cluster COVID dans le Nord-Ouest se propage dans la région alors que les cas de la variante Delta continuent d’augmenter.

La carte interactive ci-dessous révèle si votre région est un hotspot Covid après que le gouvernement a introduit des mesures supplémentaires dans la région.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Hier, les habitants du Cheshire, de Warrington et de Liverpool ont été invités à minimiser les déplacements, car les cas continuent d’augmenter dans ces régions.

Ils rejoignent les Britanniques vivant à Manchester et dans le Lancashire, où davantage de tests et une augmentation des vaccins ont été déployés pour lutter contre la propagation de la variante Delta.

Boris Johnson a révélé hier que la « Journée de la liberté » du 21 juin serait repoussée de quatre semaines.

S’adressant à la nation, il a été soutenu par le médecin-chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty, qui a révélé un graphique choquant qui montrait une forte augmentation des cas dans la variante Delta dans le nord-ouest.

Le professeur Whitty a expliqué : « Il y a eu une augmentation de 64% depuis la semaine dernière et en termes de Nord-Ouest et une augmentation de 64% en Angleterre et ce taux suivra là où le Nord-Ouest a mené. »

Il a expliqué que les chiffres sont encore relativement bas, mais en seulement deux semaines, l’écart pourrait « décoller rapidement ».

Le graphique ci-dessus montre comment les infections ont augmenté dans le nord-ouest et le reste de l’Angleterre

Sur les 315 zones locales d’Angleterre, 283 (90 %) ont vu leurs taux augmenter, 26 (8 %) ont connu une baisse et six sont inchangés, selon les données.

Les 20 zones les plus infectées du Royaume-Uni se trouvent toutes dans le nord-ouest, selon les données de Public Health England.

Blackburn avec Darwen dans le Lancashire continue d’avoir le taux le plus élevé du pays, avec 897 nouveaux cas au cours des sept jours précédant le 10 juin – l’équivalent de 599,2 cas pour 100 000 personnes.

Il s’agit d’une augmentation de 548,4 en sept jours jusqu’au 3 juin.

Ribble Valley dans le Lancashire a le deuxième taux le plus élevé, passant de 221,7 à 458,2, avec 279 nouveaux cas.

Hyndburn – également dans le Lancashire – a le troisième plus haut, passant de 264,1 à 410,9, avec 333 nouveaux cas.

D’autres zones telles que Pendle et South Ribble ont également connu une forte augmentation des cas au cours de la semaine dernière et les infections se sont également propagées aux zones environnantes.

Au cours de la dernière semaine, Manchester est passé de 210,0 cas pour 100 000 à 300,4 et Preston est également passé de 182,3 à 276,7.

Au début, les cas de la variante Delta avaient dominé à Bolton et Blackburn, mais ils se sont maintenant propagés à d’autres régions de la région comme le Cheshire, où au cours des sept derniers jours, les cas sont passés de 90,8 pour 100 000 à 134,3.

RÉPARTITION RÉGIONALE

La propagation a fait que le Nord-Ouest est actuellement la région la plus infectée du pays.

En regardant les données du tableau de bord du gouvernement, il est clair que l’impact de la propagation dans le Nord-Ouest fait une différence sur le nombre de personnes admises à l’hôpital.

Bien que ce soit peu en raison du fait que de nombreuses personnes sont protégées contre les infections graves grâce aux vaccins.

Dans le nord-ouest, 2 262 personnes sont testées positives pour Covid chaque jour – avec 57 personnes par jour admises à l’hôpital avec le virus.

C’est près de sept fois le nombre d’infections actuellement observées dans l’est de l’Angleterre, où 344 personnes sont testées positives chaque jour et seulement neuf par jour sont admises à l’hôpital.

À Londres, 778 personnes sont testées positives chaque jour, dont 27 sont hospitalisées quotidiennement.

Dans le Yorkshire et le Humber, 635 personnes sont testées positives chaque jour. Les données hospitalières de la région sont combinées avec le Nord-Est et entre les deux endroits, seulement 12 personnes sont admises à l’hôpital avec Covid chaque jour.

Le Sud-Est est le suivant où 607 personnes sont testées positives chaque jour et cinq personnes sont admises à l’hôpital,

Dans les West Midlands, 536 personnes sont testées positives chaque jour. Les données hospitalières pour l’ensemble des Midlands sont combinées et chaque jour, 22 personnes de la région sont admises à l’hôpital avec Covid.

Les infections quotidiennes dans le Sud-Ouest sont de 503, avec cinq hospitalisations par jour.

Dans le nord-est, 413 personnes sont testées positives chaque jour et dans les East Midlands, 400 personnes sont testées positives chaque jour.

Hier, le Premier ministre a déclaré aux ministres que la quatrième étape de sa feuille de route vers la liberté devait être retardée après qu’on lui ait présenté un document sur le pire des scénarios possibles pour les semaines à venir.

Le document a révélé qu’une vague estivale d’infections, d’hospitalisations et de décès est « probable » – que les restrictions soient levées ou non.

L’augmentation des cas au Royaume-Uni est due à la variante mutante indienne – ou Delta -, qui est devenue la souche dominante du pays en quelques semaines.

Et les scientifiques ont averti que le taux de mortalité maximal potentiel pourrait être réduit de 700 à 500 par jour si la dernière étape du déverrouillage était retardée.