La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré cinq nouveaux cas de coronavirus mais des restrictions resteront en place sur les plages du nord.

Dimanche, un pompier faisait partie des sept nouveaux cas de Covid-19 enregistrés en Nouvelle-Galles du Sud.

Six de ces cas ont été liés au cluster Avalon et cinq de ces cas sont déjà isolés.

Le septième cas était un pompier, qui travaille à Crows Nest, qui a visité l’hôtel Belrose le 11 décembre.

Le Dr Kerry Chant, directeur de la santé de NSW, a révélé qu’un travailleur du même lieu s’était présenté pour un test le 23 décembre, les résultats montrant qu’il avait été infecté il y a deux à trois semaines.

Elle a expliqué qu’il avait eu une « très courte période de fièvre » le 10 décembre et qu’il avait probablement été infecté depuis lors – ce qui signifie un contact potentiel avec des milliers de personnes.

Gladys Berejiklian a annoncé que 24000 personnes avaient été testées au cours des dernières 24 heures alors que le cluster des plages du nord se développait (photo, une plage Manly vide le jour de Noël)

Le Dr Kerry Chant (photo, à gauche, avec Gladys Berejiklian, à droite, dimanche) a admis que les traceurs de contact ne savaient toujours pas comment la nouvelle épidémie avait commencé

« Donc, il est essentiellement rentré du travail, un peu fatigué, puis s’est couché, s’est réveillé avec un peu de fièvre, a pris sa température, a eu un peu de fièvre, puis s’est réveillé le lendemain matin et tout à fait bien, pas de fièvre », A déclaré le Dr Chant dimanche.

Ajoutant au mystère, le travailleur infecté n’était pas présent lorsque le pompier a visité le pub, ni lorsqu’un autre cas de Covid-19 s’est rendu au magasin de bouteilles de l’hôtel le 17 décembre.

Le Dr Chant a déclaré que les équipes de santé travaillaient désespérément pour découvrir le « lien manquant » entre l’hôtel Belrose et les plages du nord.

«Ce que nous avons en fait demandé aux gens de faire, c’est toute personne qui se trouvait à l’hôtel Belrose à tout moment entre midi et 18 heures le 11 décembre, nous vous demandons de passer un test», a déclaré le Dr Chant.

«Que vous ayez ou non des symptômes, veuillez sortir et entreprendre des tests.

Le Dr Chant a déclaré que les autorités recherchaient une éventuelle connexion entre l’hôtel Belrose et le cluster Avalon RSL et Bowling Center – qui a été au centre de l’épidémie.

Le pompier avait visité l’hôtel Belrose (photo), à Belrose, pendant 90 minutes le 11 décembre.

La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré sept nouveaux cas de Covid-19 pendant la nuit, tous les cas étant liés au cluster Northern Beaches (photo, acheteurs à Sydney le lendemain de Noël)

« Nous travaillons évidemment pour vérifier si quelqu’un assiste au Belrose et aussi au RSL », a-t-elle déclaré.

«Nous demandons également à la communauté de se présenter pour des tests pour nous aider et trouver ces liens manquants, mais pour le moment, je ne veux pas spéculer.

Il y avait 24 000 personnes testées dans les 24 heures jusqu’à 20 heures le samedi.

Un nouveau cas, un contact familial, a également été lié à l’hôtel Rose of Australia à Erskineville, dans le centre-ouest de Sydney.

Le Dr Chant a également confirmé qu’un voyageur, qui était positif à Covid-19 mais ne savait pas à l’époque, s’était envolé de Sydney à Griffith le 21 décembre.

Les 28 passagers et un agent de bord ont été testés et jusqu’à présent, 19 tests sont retournés négatifs.

Les autorités sanitaires attendent toujours les dix résultats restants.

Pour le reste de Sydney ainsi que Wollongong, la côte centrale et les Blue Mountains, des restrictions de rassemblement privé pour dix personnes s’appliquent à nouveau (photo, acheteurs le lendemain de Noël à Sydney)

Les cas interviennent alors que les ordonnances de rester à la maison imposées aux résidents des plages du nord de Sydney sont rétablies après la conclusion des festivités de Noël.

Après un sursis de trois jours pour de petits rassemblements de Noël à l’intérieur, les plages du nord sont revenues dimanche aux restrictions interdisant les rassemblements à l’intérieur.

Les changements signifient que les résidents de Northern Beaches seront liés par les mêmes règles qu’ils l’étaient le 23 décembre.

Si vous habitez dans la partie nord des plages du nord, vous êtes autorisé à organiser des rassemblements en plein air de seulement cinq personnes, tandis que les régions du sud peuvent se rassembler en groupes de dix à l’extérieur.

Les gens ne peuvent ni entrer ni sortir de la zone du gouvernement local.

Pour le reste de Sydney ainsi que Wollongong, la côte centrale et les Blue Mountains, des restrictions de rassemblement privé pour dix personnes s’appliquent à nouveau.

Les changements signifient que les résidents de Northern Beaches seront liés par les mêmes règles qu’ils l’étaient le 23 décembre (photo, plage Manly)

La première ministre Gladys Berejiklian a exhorté les résidents à être patients et a promis que de nouvelles annonces sur les restrictions seraient faites avant le réveillon du Nouvel An (photo, Manly le lendemain de Noël)

Cela a été augmenté pendant la période de Noël pour permettre à dix invités ainsi qu’à un nombre illimité d’enfants de moins de dix ans.

Le premier ministre Gladys Berejiklian a exhorté les résidents à être patients et a promis que de nouvelles annonces sur les restrictions seraient faites avant le réveillon du Nouvel An.

«J’apprécie que les niveaux de frustration augmentent à mesure que nous nous rapprochons du réveillon du Nouvel An et que les jours où nous restons à la maison augmentent», a-t-elle déclaré.

«Nous espérons avoir des informations claires pour tout le monde demain ou au plus tard le lendemain de la Saint-Sylvestre.

«Et je demande simplement à tout le monde votre patience. Mais chaque jour qui passe nous donne plus d’informations et plus de confiance pour prendre des décisions qui, selon nous, allégeront la pression sur les communautés à ce stade.