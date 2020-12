Les 24, 25 et 26 décembre, les conditions suivantes seront en place:

Pour la zone de la péninsule des plages du nord (au nord du pont de Narrabeen et à l’est du temple baha’i):

· Il y a une nouvelle raison de quitter la maison: visiter la maison d’autres personnes qui vivent dans cette zone.

· Jusqu’à 5 visiteurs (au total, y compris les enfants) seront autorisés dans les foyers tant qu’ils résident dans la zone péninsule.

· Les personnes ne peuvent pas entrer ou sortir de cette zone, sauf pour les quatre raisons approuvées déjà en place.

· Le 27 décembre, la région reviendra aux restrictions existantes.

Pour le reste (zone sud) des plages du nord:

· Il y a une nouvelle raison de quitter la maison: pour visiter la maison des autres qui vivent dans cette zone.

· Jusqu’à 10 visiteurs (plus les enfants des écoles primaires et plus jeunes) seront autorisés dans les maisons. Cela peut inclure des personnes de l’extérieur de cette zone, à l’exclusion de la zone de la péninsule Northern Beaches.

· Les personnes qui résident à l’extérieur des plages du nord sont autorisées à visiter d’autres personnes dans cette zone.

· Les résidents de cette zone ne peuvent pas partir, sauf pour les quatre raisons approuvées déjà en place.

· Nous réévaluerons les restrictions dans cette zone après le lendemain de Noël.

Pour la région du Grand Sydney, la côte centrale, les Blue Mountains de Wollongong et de Nepean:

· Les restrictions actuelles qui devaient expirer à minuit ce soir resteront en vigueur.

· Cependant, les enfants en âge d’aller à l’école primaire et moins seront autorisés en plus du plafond actuel de 10 visiteurs pour les foyers.

· Le 27 décembre, la région reviendra aux restrictions existantes.

Les restrictions pour le NSW régional restent inchangées.

En outre, à compter du 1er janvier 2021, les établissements d’accueil et les coiffeurs devront utiliser le système de code QR du gouvernement NSW.

Les décisions concernant le réveillon du Nouvel An et les événements sportifs à venir seront prises après cette période de Noël.