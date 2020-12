Le cluster de coronavirus des plages du nord de Sydney s’est propagé à encore plus de banlieues alors que d’autres sites sont mis en état d’alerte.

NSW Health a conseillé aux clients qui ont dîné au restaurant et bar Glorietta à North Sydney le 16 décembre entre 12h et 12h45 de se faire tester et de s’isoler immédiatement pendant 14 jours, indépendamment du fait qu’un résultat négatif soit reçu.

Quiconque a assisté à Massage Link à Leichhardt, dans l’ouest de Sydney, le vendredi 18 décembre entre 12h30 et 13h15 doit également se faire tester et s’isoler pendant deux semaines quel que soit le résultat.

Le virus s’est également propagé au centre commercial Marketplace à Leichhardt. Les clients qui ont fréquenté le centre commercial entre 14 h et 14 h 30 le samedi 19 décembre doivent immédiatement se faire tester et s’isoler jusqu’à ce qu’un résultat négatif soit reçu.

Les clients qui ont dîné au Mr Café & Bar à Balmain le jeudi 17 décembre entre 9 et 10h sont priés de faire de même.

Les clients qui ont dîné au Mr Café & Bar à Balmain le jeudi 17 décembre entre 9 et 10 heures sont invités à se faire tester et à s’isoler jusqu’à ce qu’un résultat négatif soit reçu.

Le Territoire du Nord a supprimé la majeure partie de Sydney en tant que hotspot COVID-19, permettant à des centaines de familles de se réunir pour Noël

NSW a enregistré neuf nouveaux cas de COVID-19 acquis localement dans les 24 heures jusqu’à 20 heures mercredi, à partir d’un record de plus de 60000 tests.

Sept des cas sont liés au groupe de 104 personnes sur les plages du nord, tandis que les sources des deux autres infections font l’objet d’une enquête.

Pendant ce temps, le gouvernement du Territoire du Nord a supprimé la majeure partie de Sydney en tant que hotspot COVID-19, permettant à des centaines de familles de se réunir pour Noël.

La décision de la onzième heure a été annoncée jeudi après-midi par la ministre en chef par intérim du NT, Nicole Manison.

« La région du Grand Sydney, y compris les Blue Mountains et la côte centrale, sera immédiatement supprimée », a-t-elle déclaré, ce qui signifie que les voyageurs de ces régions n’auront plus à subir une quarantaine d’hôtel de 14 jours.

« La liste des banlieues hotspot dans la région des plages du nord, qui sera définie par banlieue et code postal, sera bientôt répertoriée sur notre site Web sur les coronavirus. »

NSW a enregistré neuf nouveaux cas de COVID-19 acquis localement dans les 24 heures jusqu’à 20 heures mercredi, à partir d’un record de plus de 60000 tests

Les voyageurs du Grand Sydney n’auront plus à se soumettre à une quarantaine d’hôtel de 14 jours à leur arrivée dans le NT

Les plages du nord de Sydney, où le cluster de coronavirus est passé à 104 cas jeudi, resteront un hotspot.

« Un certain nombre de banlieues déjà situées directement autour de l’épidémie resteront des zones sensibles », a déclaré Mme Manison.

Les voyageurs actuellement en quarantaine dans les centres de Howard Springs et d’Alice Springs seront libérés cet après-midi, quel que soit le temps qu’ils ont passé en isolement.

« Nous allons travailler pour les libérer le plus rapidement possible de l’installation afin qu’ils puissent réaliser leurs projets de Noël et nous les remercions encore une fois pour leur patience tout au long de ce processus », a déclaré Mme Manison.

Le NT a déclaré jeudi le Grand Sydney – y compris les Blue Mountains, Illawarra et la côte centrale – un point chaud de coronavirus.

La zone de gouvernement local des plages du nord a été déclarée hotspot jeudi la semaine dernière.

La décision de la onzième heure a été annoncée jeudi après-midi par la ministre en chef par intérim du NT, Nicole Manison.

La première ministre Gladys Berejiklian et le directeur de la santé de la Nouvelle-Galles du Sud, Kerry Chant, ont averti jeudi que les résidents ne pouvaient pas se permettre d’être complaisants à Noël.

Chacun devrait limiter ses mouvements et le nombre de personnes qu’il voit au cours des prochains jours, essayer de célébrer en plein air et envisager de reporter les événements à la nouvelle année, selon le Dr Chant.

Un record de 60.184 personnes se sont manifestées mercredi pour des tests, ce qui, selon Mme Berejiklian, l’a incitée à presque tomber de sa chaise – « littéralement ».

Environ 41 000 personnes ont été testées la veille.