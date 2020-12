Le chaos aéroportuaire typique de la période de Noël est maintenant rempli d’anxiété supplémentaire alors que les passagers se dépêchent de prendre un vol, craignant que la dernière épidémie de COVID-19 ne ruine les retrouvailles tant attendues avec leurs proches.

Un groupe de 17 cas sur les plages du nord de Sydney devrait augmenter vendredi, la première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejikilian, avertissant l’État de « se préparer » aux résultats d’une campagne massive de tests.

L’épidémie survient lors du week-end le plus chargé de l’année pour les aéroports, lorsque des millions d’Australiens attrapent des vols à travers le pays pour Noël.

Un couple des plages du nord était arrivé à l’aéroport simplement pour savoir s’ils pouvaient prendre l’avion après avoir eu du mal à obtenir de l’aide en ligne ou par téléphone.

D’énormes files d’attente s’étalaient dans tous les terminaux domestiques de l’aéroport de Sydney dès le vendredi matin, un spectacle inhabituel après des mois de vide.

Dans les files d’attente se trouvaient des voyageurs qui avaient fait avancer de toute urgence leurs vols après avoir entendu que l’Australie occidentale avait fermé ses frontières, craignant que des États tels que le Queensland ou l’Australie du Sud ne suivent bientôt.

Parmi eux, Ken et Leslie Fulham ont déclaré à Daily Mail Australia qu’ils étaient désespérés de se mettre en l’air et en route pour le Queensland, craignant que leur première visite avec leurs petits-enfants en 12 mois ne leur soit arrachée.

Après avoir été vide pendant des mois en raison de la pandémie de COVID-19, l’aéroport de Sydney était de retour à son plus achalandé vendredi alors que les Australiens affluaient chez eux avant Noël

« Nous étions très excités de sortir d’ici, nous n’avons pas vu nos petits-enfants », a déclaré M. Fulham.

« Mais hier et ce matin, nous étions très inquiets, nous espérons juste que cela ne se transformera pas en Victoria.

«Nous voulons juste nous lever dans les airs et atterrir sans entendre l’annonce que nous devons faire demi-tour.

Emily Kings avait initialement été réservée pour rentrer chez elle à Perth jeudi après-midi, ce qui l’aurait vue arriver chez elle avant la fermeture de la frontière WA.

Mais avec COVID-19 apparaissant sous contrôle, au cours des dernières semaines, elle a changé son vol en raison d’engagements de travail. Maintenant, elle doit passer les 14 prochains jours en quarantaine.

« J’ai le cœur brisé, comme absolument brisé », a déclaré le joueur de 26 ans.

« Je vis à Sydney depuis trois ans mais ma sœur se marie et c’est évidemment Noël.

«Cela a été une période de 24 heures pour dire le moins. C’est le troisième vol que j’ai dû rentrer chez moi.

Candy Carter a déclaré qu’elle n’était pas trop préoccupée par la fermeture de la frontière victorienne et NSW vendredi, mais a entendu que son mari, qui reste à Sydney pendant quelques jours de plus, pourrait rester coincé.

Une source de colère pour beaucoup était la fermeture du bureau de service Jetstar, les passagers étant invités à rejoindre des lignes téléphoniques déjà bondées pour obtenir de l’aide avec leurs questions.

« J’étais censé rentrer à la maison hier, mais je l’ai repoussé à lundi pour pouvoir travailler toute cette semaine parce que je pensais que tout irait bien, et maintenant je sors juste d’ici. »

Jo Gillies s’était déjà enregistrée dans un hôtel d’aéroport jeudi soir avant son vol tôt le matin lorsque les règles d’interdiction de vol pour les résidents des plages du nord ont été introduites.

La femme Balgowlah s’est toujours présentée au terminal domestique pour demander des éclaircissements sur la possibilité de voler et a été rendue furieuse après avoir découvert qu’elle ne pouvait pas.

« J’ai passé la nuit à l’hôtel, puis je suis arrivé et j’ai découvert ce spectacle de merde », a déclaré Mme Gillies, qui était censée voler vers le Territoire du Nord.

«C’est une réaction exagérée totale, ce sont des taureaux à genoux ** t.

L’annulation de son vol Jetstar de Sydney à Melbourne a ajouté au stress pour Candy Carter, mère de deux enfants.

Elle a déclaré que même si elle n’était pas trop préoccupée par la fermeture de la frontière entre le Victoria et la Nouvelle-Galles du Sud vendredi, elle craignait que son mari, qui reste à Sydney pendant quelques jours de plus, ne soit laissé bloqué.

«Nous allons juste à Melbourne et nous allons voir la famille», a déclaré Mme Carter.

« Je ne suis pas trop préoccupé par ce qui se passe mais mon mari est toujours là, il est censé être au travail jusqu’à lundi et ensuite organiser sa fête de Noël mardi.

Amelia Zaina, mère de deux enfants de Glebe, dans le centre-ouest de Sydney, était heureuse de sortir et de se rendre à Adélaïde juste à temps

Un couple des plages du nord est arrivé vendredi à l’aéroport de Sydney après avoir été incapable d’obtenir des informations sur la possibilité ou non de voler.

Alors que le terminal de départ de l’aéroport de Sydney était chaotique vendredi, juste un étage sous le terminal des arrivées était presque vide

« Mais je lui ai juste dit de faire le travail (lundi) et de descendre, car ils ne vous donneront aucun avertissement s’ils ferment simplement la frontière. »

Marguerite McKinnon et ses enfants sont arrivés jeudi à Sydney et devaient rester en famille sur les plages du nord, avant leur vol du vendredi matin à destination de Brisbane.

Au lieu de cela, ils ont dû s’enregistrer dans un hôtel du CBD, la mère de trois enfants étant déterminée à monter à bord de l’avion pour s’assurer de passer Noël avec sa famille.

«Lorsque ma famille a commencé à me téléphoner en montant hier, je me suis dit:« Oh non, nous y voilà », a déclaré Mme McKinnon.

« Ma famille ne m’a pas laissé rester dans leur maison sur les plages du nord, nous avons donc dû trouver un hôtel.

«Mais c’est le premier vol de mon enfant, je ne peux pas gâcher l’excitation maintenant.

Alors que des milliers de personnes faisaient la queue pour leurs vols au départ de Jetstar et Virgin, un étage en dessous du niveau des arrivées était presque entièrement vide.

Le premier ministre de WA, Mark McGowan, a fermé la frontière avec NSW jeudi, tandis que le Queensland a déclaré les plages du nord comme un « point chaud ».