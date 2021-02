Le clubhouse peut-il bouger rapidement sans casser les choses?

Et après quelques tours de cela, j’ai rejoint une salle appelée Cotton Club, dans laquelle les utilisateurs ont changé leurs avatars en portraits en noir et blanc et ont prétendu être les patrons d’un speakeasy de style années 1920, avec une bande-son de jazz.

Pendant que ma glace décongelait dans le coffre, je suis tombé dans une pièce où Tom Green, l’ancien comédien de choc de MTV et star de «Freddy Got Fingered», débattait de l’éthique de l’intelligence artificielle avec un groupe d’informaticiens et Deadmau5, le célèbre DJ canadien

Deux heures plus tard, ma glace complètement liquéfiée, je sortais de la voiture avec le sentiment que je venais de vivre quelque chose de spécial. Tout cela était fascinant, surprenant et un peu surréaliste, comme regarder par les fenêtres des maisons intéressantes d’étrangers. Et cela m’a donné un flashback sur une euphorie similaire que j’ai ressentie il y a des années, lorsque des célébrités et des créatifs bizarres ont commencé à apparaître sur Facebook et Twitter.

J’ai passé beaucoup de temps sur Clubhouse récemment, et les parallèles avec les premiers jours d’hyper croissance de ces réseaux sociaux de la génération précédente sont étranges. La popularité de l’application, vieille de 11 mois – elle compte plus de 10 millions d’utilisateurs et les invitations se vendent jusqu’à 125 $ sur eBay – a déclenché une course folle parmi les investisseurs, qui ont évalué l’entreprise à 1 milliard de dollars. Des célébrités telles qu’Elon Musk, Oprah Winfrey et Joe Rogan sont apparues dans les chambres du Clubhouse, ajoutant au buzz. Et l’application suscite la concurrence de Twitter et Facebook, qui expérimentent des produits similaires.

Chaque réseau social réussi a un cycle de vie qui ressemble à quelque chose comme: Wow, cette application est vraiment addictive! Regardez toutes les façons amusantes et excitantes que les gens utilisent! Oh, regardez, je peux aussi avoir mes nouvelles et mes commentaires politiques ici! Cela va autonomiser les dissidents, promouvoir la liberté d’expression et renverser les régimes autoritaires! Hmm, pourquoi les trolls et les racistes ont-ils des millions d’adeptes? Et d’où viennent toutes ces théories du complot? Cette plateforme devrait vraiment embaucher des modérateurs et corriger ses algorithmes. Wow, cet endroit est un puisard, je supprime mon compte.

Ce qui est remarquable à propos de Clubhouse, c’est qu’il semble vivre tout ce cycle en même temps, au cours de sa première année d’existence.

J’ai commencé à utiliser Clubhouse l’automne dernier. À l’époque, l’application semblait être dominée par des types typiques d’adopteurs précoces – travailleurs de la technologie, capital-risqueurs, gourous du marketing numérique – avec un contingent important d’influenceurs noirs et un certain nombre de personnalités Internet «hétérodoxes» qui pour la plupart utilisé la plateforme se plaindre des médias grand public et faire des diatribes fastidieuses sur l’annulation de la culture.