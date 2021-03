Clubhouse n’oblige plus les utilisateurs à télécharger leurs contacts pour inviter d’autres personnes à rejoindre l’application. | Illustration photo par Rafael Henrique / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

L’application populaire a corrigé l’un de ses défauts de confidentialité, mais pas tous.





Clubhouse, l’application de conversation sur invitation uniquement qui a connu une montée en popularité fulgurante pendant la pandémie, a obtenu une mise à jour respectueuse de la vie privée. Suite à de nombreuses plaintes concernant la pression agressive de l’application pour accéder aux contacts de ses utilisateurs, Clubhouse permet désormais aux utilisateurs d’inviter leurs amis sans avoir à ouvrir leur carnet d’adresses.

La mise à jour fait suite à plusieurs rapports sur des problèmes de confidentialité avec l’application, qui était particulièrement avide de contacts des utilisateurs, les forçant à donner accès à l’application s’ils voulaient en inviter d’autres. (Actuellement, les utilisateurs ne peuvent rejoindre l’application que s’ils ont une invitation.) Mais lorsque les utilisateurs ont accordé cet accès, ils ont été encouragés à inviter davantage de leurs contacts, ils ont indiqué combien de contacts de leurs contacts étaient déjà sur l’application, leur carnet d’adresses était déjà inscrit et prévenu lorsqu’un de leurs contacts a rejoint l’application – tout en les encourageant à ouvrir une salle privée pour les accueillir.

Cela pourrait être une fonctionnalité intéressante pour les personnes qui souhaitent voir lesquels de leurs amis sont sur la plate-forme et se connecter avec eux. Et c’est une fonctionnalité intéressante pour Clubhouse, qui souhaite que le plus grand nombre d’utilisateurs possible passe le plus de temps possible sur l’application.

Mais ce n’était pas si génial pour les utilisateurs qui, quelques minutes après leur inscription, étaient suivis par des personnes avec lesquelles ils ne voulaient pas avoir de contact – un ex abusif, ou un gars effrayant qu’ils ont rencontré dans un bar, ou même au bar. lui-même – qui ont été alertés de leur présence sur la plate-forme grâce à la pression agressive de Clubhouse pour connecter ses utilisateurs les uns aux autres. Cela était également vrai pour les personnes qui n’avaient même pas téléchargé leurs propres contacts. Tant que l’utilisateur était dans les contacts de quelqu’un d’autre, cette personne serait alertée dès que l’utilisateur rejoindrait l’application.

La mise à jour, publiée le 12 mars, résout certains de ces problèmes de confidentialité, mais pas tous. Vous pouvez désormais inviter vos amis sans donner accès à l’application et lui faire confiance avec vos contacts, en supposant que vos amis aient un iPhone (Clubhouse est toujours iOS uniquement). Mais si quelqu’un d’autre a téléchargé ses contacts et que votre numéro de téléphone y figure, il recevra toujours cette alerte indiquant que vous avez rejoint l’application, que vous téléchargiez vos contacts ou non. Il n’y a aucun moyen de bloquer de manière préventive un utilisateur dans le processus d’intégration pour éviter cela, et bloquer quelqu’un sur Clubhouse ne l’empêche pas de voir votre profil de toute façon.

Clubhouse n’a pas immédiatement commenté lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait fait le changement.

Donc, s’il y a quelqu’un qui a vos coordonnées et que vous ne souhaitez pas être informé de votre présence sur l’application, Clubhouse est toujours un club auquel vous ne souhaitez pas adhérer.

