Mascotte de Leganes Super Pepino, également connue sous le nom de «Chevalier du concombre». Getty

À l’approche de la fenêtre de transfert de janvier, perdre votre joueur vedette lorsqu’un grand club paie sa clause de libération est déjà assez mauvais. Mais perdre votre mascotte? C’est un vrai coup dur.

Les fans de Leganes, un club de deuxième division espagnole, se sont réveillés lundi en apprenant qu’ils devraient poursuivre leur promotion sans le soutien de la mascotte géante en forme de concombre Super Pepino.

« L’identité du club qui a déposé le paiement dans les bureaux de la Liga n’est pas encore connue », Leganes annoncé sur les réseaux sociaux. « Leganes ne pourra pas signer une autre mascotte avant la saison prochaine. »

Une déclaration sur le site Web de Leganes a en outre déploré. « La nouvelle a été un choc complet au siège du club. Pour la deuxième fois en un an, un élément clé de l’équipe nous est enlevé.

« Super Pepino n’a fait aucun commentaire, bien que quand il est allé dans les bureaux de Butarque pour récupérer ses affaires, »la pela es la pela‘ [a Catalan expression which roughly translates as ‘money talks’] pouvait clairement être entendu. «

💰 CLAUSULAZO I El CD Leganés se queda sin ‘Súper Pepino’ 🤷‍♂️ Aún no se conoce la identidad del club que ha depositado el pago en las oficinas de @La Ligue 😒 El CD Leganés no podrá fichar a otra mascota hasta la prox. temporada Todos los detalles 👇https: //t.co/WOJj4ZizgB pic.twitter.com/xi4ZlxlsIw – CD Leganés (@CDLeganes) 28 décembre 2020

Ces références – des hochements de tête pas si subtils au départ controversé de Martin Braithwaite, qui a été autorisé à rejoindre Barcelone dans un mouvement d’urgence en février, laissant Leganes incapable de signer un remplaçant alors qu’ils se dirigeaient vers la relégation – suggéraient que tout n’était pas comme il semblait.

Cela, et le fait que le 28 décembre est Dia de los Inocentes dans les pays hispanophones, leur version du poisson d’avril. Ce n’était pas, en fait, une nouvelle de dernière heure, mais une histoire parodie. La journée est régulièrement marquée par de tels canulars dans les médias et, de plus en plus, le monde du football se joint au plaisir.

🗳️ Gerard Piqué ha decidido hoy adelantar sus planes y presentarse ya a las elecciones a la presidencia del FC Barcelonahttps: //t.co/Azgj1QGE6C – Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 28 décembre 2020

Ailleurs, le journal catalan Mundo Deportivo a cherché à attirer les lecteurs en affirmant que le défenseur Gerard Pique avait décidé de se présenter à la présidence du Barca aux élections du mois prochain, affirmant: « Il pourrait même combiner le travail avec celui d’être joueur. »

L’histoire rapporte que le vainqueur de la Coupe du monde 2010, qui est marié à la pop star mondiale Shakira, « envisage même de filmer sa propre émission de télé-réalité familiale, à la Kardashian », afin de générer plus de revenus. Bien que cette partie puisse être vraie, on ne sait jamais.

Top de l’année dernière inocentada a vu la Real Sociedad annoncer qu’elle prêtait le milieu de terrain Martin Odegaard – qui n’était au club que grâce à un accord de prêt du Real Madrid – à Manchester City.

« Nous sommes obligés de prendre cette décision difficile afin d’éviter d’éventuels commentaires médiatiques pour les six prochains mois », lit-on dans un communiqué du club, avant de dévoiler le match en ajoutant: « Quel soulagement! »

En 2018, la fédération espagnole de football a annoncé qu’elle était réduire la taille des balles à utiliser dans toutes les compétitions de 10 centimètres (quatre pouces). La ruse a été révélée plus tard dans la journée lorsque la RFEF a publié un tweet de suivi représentant une figure en papier, une vue commune le 28 décembre lorsque les gens les collent sur le dos des «innocents» involontaires.

⚽ La rivalité enconada entre Tebas y Rubiales ha dado un giro inesperado

😮 El encuentro, para ellos occasionnels, pas de tuvo nada de tal. Fue urdido por dos altísimos personajes, Obama y el Papa Francisco https://t.co/NDd3A5A4lM – Diario AS (@diarioas) 28 décembre 2018

La même année, Diario AS a rapporté que les patrons de football espagnols en guerre Javier Tebas de la Liga et Luis Rubiales de la RFEF avaient mis fin à leur querelle de longue date.

Si cela n’était pas assez improbable, le journal a affirmé que l’accord de paix avait été négocié par Barack Obama et le pape François.