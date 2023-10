Le club USL lance la toute première opportunité d’investir dans l’équipe américaine

L’Orange County Soccer Club (OCSC) a annoncé le lancement d’un programme d’investissement unique pour les fans de football du monde entier. Les investisseurs potentiels auront la chance de devenir acteurs officiels du club. Cette décision est la première du genre prise par une équipe de football américaine.

L’équipe du championnat USL est largement considérée comme l’un des meilleurs clubs américains pour le développement des jeunes joueurs. En fait, l’OCSC a déjà fait la une des journaux pour avoir vendu une poignée de jeunes à de grandes équipes européennes ces dernières années. Cette réalisation est facilitée par leur partenariat avec les champions néerlandais en titre Feyenoord et les géants écossais Rangers.

« L’Orange County Soccer Club est l’une des rares réussites significatives du football américain au cours de la dernière décennie », a proclamé James Keston, propriétaire et PDG de l’OCSC.

« Notre club a atteint chacun des objectifs que nous nous étions fixés il y a huit ans, et nous l’avons fait tout en rivalisant avec des équipes MLS appartenant à des milliardaires avec 25 fois notre budget et en opérant sur le marché riche en talents du CO aux côtés de certains des plus grands. clubs de football pour jeunes les plus puissants des États-Unis.

L’investissement dans le comté d’Orange apporte des avantages ainsi que des actions

Les fans de football ici aux États-Unis peuvent commencer à investir immédiatement dans OCSC via la plateforme technologique Republic. Le financement du programme commence à seulement 100 $. Pour un seul Benjamin Franklin, les fans recevront un certificat de propriété officiel, un graphique partageable sur les réseaux sociaux, ainsi qu’un pin’s de propriétaire.

Néanmoins, les avantages augmentent progressivement en fonction de l’engagement de chaque fan envers le club. Les investisseurs atteignant le niveau de 25 000 $ obtiendront un abonnement de cinq ans au President Club, ainsi que des privilèges spéciaux avec les joueurs de l’équipe. Cela comprend des dîners privés et même une partie de golf avec un joueur. Les investisseurs européens devraient toutefois recevoir des récompenses assez différentes.

Les Européens peuvent également adhérer à une équipe à distance

Le programme destiné aux fans européens sera lancé prochainement via la plateforme de financement participatif Seedrs. Il s’agit de la même entreprise technologique qui a organisé une démarche similaire de l’AFC Wimbledon.

« Cette opportunité permet aux fans du monde entier de posséder leur part de notre club unique avec son ambiance communautaire et sa portée mondiale, de posséder une part de la croissance du football en Amérique et de posséder une part de l’équipe jouant en orange en un seul coup. des régions les plus idylliques du monde », a déclaré Dan Rutstein, directeur de l’OCSC. « Qui ne voudrait pas avoir la chance de posséder une partie d’un club comme le nôtre ? »

Un défilé mettant en vedette les nouveaux propriétaires du club aura lieu avant leur prochain match éliminatoire à domicile. OCSC accueille El Paso Locomotive le samedi 21 octobre en quarts de finale de la Conférence Ouest. Les fans ici aux États-Unis ont déjà investi près de 70 000 $ dans le club dans les premières heures suivant la publication. L’OCSC espère atteindre environ 1,2 million de dollars d’investissements totaux.

PHOTO : IMAGO & Zuma Wire