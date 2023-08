Le « Club Shay Shay » de Shannon Sharpe s’associe à « The Volume »

Shannon Sharpe annonce que son podcast « Club Shay Shay » s’associe à celui de Colin Cowherd Le volume dans un nouvel accord de contenu.

Ancien TE Shannon Sharpe profite de chaque minute passée en tant qu’agent libre dans le monde des médias sportifs. Malheureusement, cette saison touche à sa fin pour Sharpe, du moins pour son Club Shay Shay podcast. Selon Le journaliste hollywoodienl’ancien Hôte INCONTESTÉ fait équipe avec son ancien collègue FS1 Colin Cowheard Le volume pour coproduire le podcast à l’avenir. De plus, les deux collaboreront sur du nouveau contenu original pour le réseau de podcasts qui héberge le podcast de Draymond Green.

« Je suis ravi de m’associer à mon ami Colin Cowherd et à l’équipe créative de Volume », a déclaré Sharpe. « The Volume a construit une plate-forme incroyable qui convient parfaitement pour aider Shay Shay Media à atteindre le niveau supérieur. Cela inclut le développement de nouvelles émissions et l’arrivée de nouveaux talents sous la marque Shay Shay Media.